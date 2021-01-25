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遭控性侵判刑 前立委蔡豪再涉偽造本票判4年8月

記者林伯驊／高雄25日電
前立委蔡豪遭控偽造5000萬元台幣本票，高雄高分院二審依偽造有價證券罪，判蔡豪4年8月徒刑。(本報資料照片)
前立委蔡豪遭控偽造5000萬元台幣本票，高雄高分院二審依偽造有價證券罪，判蔡豪4年8月徒刑。(本報資料照片)

屏東縣前立委蔡豪10年前在任期間，遭控受託處理3筆土地的抵押權讓售，由於土地總值約2500萬元(台幣，下同)、對方表明拍賣超過1200萬就歸蔡豪所有，但因缺乏債權憑證，他便涉與人偽造債務人公司開的本票，向法院聲請拍賣；全案高雄高分院二審依偽造有價證券罪，判蔡豪4年8月，仍可上訴。

判決指出，臺芳開發公司曾向張姓、林姓男子借款約5000萬，將屏東市3筆土地抵押、設定最高抵押限額為7200萬元；張之後缺錢花用，認為土地有價值卻缺乏債權憑證，於是2011年2月間，透過人找上立委蔡豪，委託處理土地的抵押權讓售事情。

蔡豪得知這3筆土地市值約2500萬，向法院拍下土地再轉售應能有獲利，只是欠缺本票或其他證據作為債權憑證，他仍答應會找人來買土地的抵押權、後續法拍及銷售；雙方並約定委託處理費1200萬元，假使成交時超過1200萬的部分都歸蔡豪。

蔡豪當時找到某買主但破局，之後決定以自己擔任實際負責人的傳播公司來受讓土地抵押權，蔡豪與林姓男子簽「不動產抵押權讓與、買賣契約書」且辦理移轉登記。

不過雖取得抵押權，還是缺乏債權憑證才能聲請拍賣土地，蔡豪與人偽刻臺芳開發公司的大、小章，偽造出1張5000萬元本票，在2011年5月間向屏東地院遞狀聲請拍賣土地。

檢方接獲臺芳公司提告，偵辦期間發現蔡豪也涉入，另外簽分偵查並起訴他，但蔡豪辯稱，本票是其他人偽造，他只是基於服務選民的立場從旁協助，這之間辦理相關手續都沒參與。

一審從證人說法、錄音譯文等事證認定，這件土地抵押權買賣的主要洽談者是蔡豪，更是該傳播公司的實際負責人，應屬主導地位，不採信蔡豪說詞，依偽造有價證券罪判4年半徒刑。

上訴後，二審合議庭認為蔡豪犯此案之前，曾另案涉背信罪判刑，構成累犯，加重撤銷改判4年8月。

蔡豪另外被指控4年前涉在辦公室對23歲女助理灌酒後趁機性侵，去年11月二審高雄高分院依乘機性交罪、強制猥褻罪判4年10月徒刑。

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