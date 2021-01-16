高雄火警1家4死！母抱嬰逃火窟墜樓 死前仍以身護著

警消到場時，二樓冒出大量火煙，武姓婦人站在三樓外牆抱著女嬰不斷喊「救命」，消防員冒險掛梯搶救。（圖：蔡啟川提供）

高雄市鳳山區明輝禮品店昨天凌晨失火，釀成祖孫及媳婦4死。越南 籍武姓女子抱著女嬰在三樓窗台求救，見消防員架妥雙節梯急想爬下樓逃生，卻瞬間墜地，女嬰被緊抱在母親懷中，武女送醫不治、女嬰命危，不過因傷勢過重仍救不回。武女的陳姓丈夫返家傷痛崩潰，起火原因仍待調查。

來源：聯合新聞網

昨天凌晨4時44分，高雄市消防局接獲禮品店發生火警，救援人員抵達現場發現二樓冒出濃煙，武女抱著嬰兒，站在三樓僅15公分寬的窗台求救。消防員在一樓以切割器割開鐵門準備攻入屋內，另組消防員架起雙節梯，同時啟動雲梯車救人。不料，二樓窗戶突然轟然冒出火舌，武女抱著女嬰急著攀附雙節梯，底下的消防員大喊「不要爬、不要爬」，但武女瞬間墜樓。

消防員趕上搶救，武女全身多處骨折，頭骨、眉骨破裂，失去生命跡象，但懷裡仍然緊抱著女嬰，讓旁人看得心酸。武女送醫仍告不治，女嬰腦部受創，重度昏迷，生命垂危。

目擊消防人員難過地說，武女墜地時，懷裡緊緊護著女兒，可能因為肢體緩衝，女嬰搶救後一度恢復生命跡象，雖然很努力維持生命中，情況並未好轉，今天上午宣告不治。

消防員在二樓的浴廁、三樓樓梯間，分別找到武姓女童和陳母，兩人因吸入濃煙，一氧化碳中毒，失去生命跡象，陳母並全身嚴重燒傷，送醫均不治。

消防人員表示，武女如果關窗待援，不讓濃煙竄入三樓屋內，應有機會活下來，可惜她開了窗，他們當時雖登上鐵梯想救人，但「二樓火勢實在太大，水線壓制不住」，真的很困難。

陳姓屋主經朋友通知趕回家，忍不住當場哭泣，向檢警說明前天和朋友去夜市吃消夜，便接到家裡失火通知。

屋主陳姓男子（43歲）接手父親在高雄市鳳山區五甲一路的禮品店，與母親程姓老婦（70）、妻子武姓女子（33歲）和三名兒女等六口人，同住禮品店五層樓的透天樓房。陳和武姓妻子都是二度婚姻，除了八個月大的女嬰是他們所生，同樣葬身火窟的十歲女兒是武女與前夫所生，陳與前妻所生的兒子住校，與陳逃過火劫。

火調人員勘查發現，二樓前方的小房間有電器產品電線燒熔，初判電線走火起火，採集相關跡證送鑑定、釐清確實起火原因。