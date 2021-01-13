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合謀讓妻子跳崖自殺詐領勞保金 丈夫判關8月定讞

記者林孟潔／台北13日電
男子陳政賢合謀讓妻子跳崖自殺再佯裝意外身亡，詐領高額保險金。 (示意圖／ingimage)
男子陳政賢合謀讓妻子跳崖自殺再佯裝意外身亡，詐領高額保險金。 (示意圖／ingimage)

男子陳政賢因妻子葉治萍積欠高額債務，合謀讓妻子跳崖自殺再佯裝意外身亡，詐領高額保險金，他在妻子身亡後請領勞工保險金台幣153萬餘元，最高法院依詐欺罪判刑8月定讞，確定要入監服刑；另偽造文書部分，陳政賢二審判刑6月，得易科罰金，檢方上訴不合法，已被高院裁定駁回確定。

葉治萍因欠上千萬台幣債務無力償還，和陳政賢、兒子陳俊宏說好由她自殺詐領保險金來償還債務，並偽造勞健保投保證明；三人2017年4月24日開車到桃園大溪台七線7.5公里處，葉婦先假意自拍，最後跳下16公尺高邊坡身亡。

陳政賢、陳俊宏在警方詢問時，稱葉婦件風景優美，下車拍照而意外摔死，並事後向勞保局、保險公司等申請給付保險理賠金；檢警調查發現，葉婦生前投保高額保險金，且案發前3人曾多次到現場勘查地形，才讓詐保案情曝光。

檢方依加工自殺、詐欺等罪嫌起訴陳政賢、陳俊宏，2人涉犯加工自殺、向保險公司詐保部分仍在高院更一審審理中；另詐領勞保金部分，高院二審依偽造文書、詐欺罪判陳政賢6月、8月徒刑；其中偽造文書部分已確定，陳政賢針對詐欺罪不服提上訴，最高法院駁回上訴，確定判陳政賢8月徒刑。

保險 詐欺 高院

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