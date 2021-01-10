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低溫下追賊跑百米 49歲警倒地猝逝

記者王燕華／花蓮10日電
花蓮縣玉里警分局蕭姓員警（右）上月才獲分局表揚，沒想到9日追賊猝逝。（記者王燕華／翻攝）
花蓮縣玉里警分局蕭姓員警（右）上月才獲分局表揚，沒想到9日追賊猝逝。（記者王燕華／翻攝）

花蓮玉里警分局蕭姓員警，昨天在低溫氣候下到檳榔園追捕竊賊時猝逝，警方組成專案小組，以車追人，五小時內逮捕藏身玉里市區的羅姓竊賊，羅男落網後才知道員警猝死一事，頻說抱歉，沒想到會發生這種事。縣警局表示，將陳報警政署撫卹。

49歲的蕭姓員警是花蓮卓溪鄉布農族人，警員班一三二期畢業，從警30年，任職玉里警分局立山派出所，他平日工作表現優異，與同事相處融洽，是部落族人、長官及同事眼中認真的好警察

昨天中午蕭姓員警在派出所內值勤，有崙山村民到派出所報案，表示自家檳榔園有小偷闖入，蕭與報案民眾前往察看，發現一輛可疑小貨車，正要上前盤查時，小貨車很快開走，蕭下車追捕，跑了100多公尺追不上小貨車，停下腳步要往回走時，途中突然不適倒地，村民報案送往榮總玉里分院急救，仍回天乏術，檢方今相驗釐清死因。

憾事傳出，讓同事相當哀痛，更誓言要抓到竊嫌，分局長陳蔚文指示成立專案小組，並啟動鷹眼小組，迅速鎖定人車，五個小時內將40歲的羅男緝捕歸案。

羅男落網後，對蕭姓員警猝死一事非常訝異，表示當時開車逃逸後，只想著要躲起來，完全不知道有警察倒地猝死，他沒想到會發生這種事，感到非常抱歉與難過。

據了解，蕭姓員警平常體能訓練都正常，也沒有相關病史，上月他在打掃派出所環境時，聽到哀嚎聲，發現一名82歲獨居老婦滑倒，頭部撞地流血，他擔心老婦腦震盪，趕緊通報消防隊，也替老婦止血，事後還主動協助老婦清除院子青苔避免再次滑倒，熱心善舉獲得分局長嘉勉。

警政署駐區督察何劍訓代表署長陳家欽、花蓮縣警察局長蔡丁賢代表縣長徐榛蔚，昨天第一時間南下慰問家屬，並致贈慰問金。

警察 猝死 低溫

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