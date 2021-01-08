父母施虐不給飯吃 3歲童全身傷僅7.9公斤

3歲女童遭父母凌虐，去年昏迷送醫時骨瘦如材，體重不到8公斤，父母7日遭檢方起訴。(圖：讀者提供)

高雄林姓男子及妻子蔡女，前年7月帶回寄養的兩歲女兒，照顧過程卻涉持棍子毆打，甚至不讓她吃飯，短短9個月女兒就出現全身擦傷、瘀傷，去年4月陷入昏迷送醫，被發現體重僅7.9公斤，嚴重發育遲緩，高雄地檢署調查認定兩人涉及家暴 ，依妨害幼童發育罪嫌起訴。

案件曝光後女童被高市社會局安置，檢警偵辦期間，她身高、體重逐漸追上同齡孩童，臉頰也較圓潤。

據了解，蔡姓女子（46歲）生下3個女兒、1個兒子，但每個小孩都是不同父親，大女兒已20幾歲，本案女童最小，是蔡女與現任丈夫林姓男子（49歲）於2017年6月所生，起初兩人因無力扶養而申請寄養，直到2019年7月2日才接回同住。

檢方查出，林男常徒手或持棍子、電線毆打女童，還抱著女童劇烈上下搖晃，蔡女也曾毆打孩子，兩人刻意限制女童用餐量、甚至不給她吃飯，導致女童長期處於饑餓狀態，生長發育遲緩。

去年4月29日，女童腦出血陷入意識不清，被送往高雄醫學大學附設醫院急診，院方發現女童身上的臉及身體有多處擦挫傷、腿部有棍棒傷、臀部皮膚炎、指甲也沒剪，是典型受虐兒情況，且疑營養不良造成低血鈉、低血鉀。

醫院更發現，女童就醫時已兩歲10個多月，身高卻僅83公分、體重只有7.9公斤，身高、體重成長曲線都小於3%，明顯比同齡女童平均身高體重低下。

林男應訊時稱女兒吃東西會亂丟、邊吃邊玩，會拿「不求人」教訓；蔡女承認女兒不聽話才打，也指丈夫確實認為她調皮用電線打腳；二女兒作證稱曾見母親及叔叔教訓妹妹。

夫妻稱因生活忙碌讓女兒晚吃飯，檢方查出，兩人常晚歸，讓有智能障礙的大女兒照顧女童，未盡責照顧；其他三名孩子則未遭凌虐。