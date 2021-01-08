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照顧50年 老父悶死腦麻愛女 法官罕見提特赦

記者王聖藜／台北8日電
78歲陳姓翁悶死重度腦性麻痺女兒被判刑，由於情堪憫恕，法官罕見建議總統特赦。圖為示意圖。(Ingimage)
78歲陳姓翁悶死重度腦性麻痺女兒被判刑，由於情堪憫恕，法官罕見建議總統特赦。圖為示意圖。(Ingimage)

陳姓男子扶養先天重度腦性麻痺的小女兒50年，去年2月見小女兒牙痛不適，加上新冠疫情難以送醫，見止痛藥也無法緩解小女兒的痛苦，以棉被悶死女兒後想自盡但獲救，台北地院審酌他長期照顧女兒、始終未獲社會資源挹注等理由，以自首、情堪憫恕等理由兩度減刑，昨依家暴殺人罪判陳2年6月徒刑。得上訴。

合議庭在判決書特別指出，陳（78歲）是充滿愛心的父親，為了女兒最佳利益，50年照顧女兒從不假手他人，如果沒有疫情，應會繼續無私地照顧女兒。陳如此疼愛女兒、又親手終結女兒生命，未來人生歲月裡，將受良心監牢的禁錮，國家是否有再對陳執行刑期的必要，有再審酌餘地，建議檢察官注意陳是否不適宜發監，更建議總統考慮發布特赦令。

陳的小女兒因重度腦麻無法自理生活，長期臥床，身體早已扭曲變形，去年2月小女兒牙痛，陳想送小女兒去醫院拔牙，大女兒提出質疑，陳擔心小女兒難以麻醉，且新冠肺炎疫情嚴重，無法送醫，2月29日晚間，陳再次聽聞小女兒呻吟，認為給再多止痛藥還是無法緩解痛苦，於是用棉被把小女兒悶死。

陳殺死女兒後，產生厭世感，服用大量安眠藥，陳妻隔天上午發現後緊急報案，救護人員到場時發現陳家小女兒已死亡，緊急將已昏迷的陳男送醫，陳清醒後，向警方自首殺死小女兒。

合議庭指出，陳與女兒感情良好，但始終未能獲得社會資源挹注，也未享有社會福利制度或支持，讓他在長期照護過程中，因不斷累積壓力，出現憂鬱、焦慮、失眠等狀況，又見小女兒疼痛無法緩解，才萌生以結束女兒生命方式為她解脫的負面想法，釀成這場人倫悲劇。

陳妻與大女兒也都在法庭上表示，陳很辛苦，大女兒希望法院能判父親無罪，如果父親入監服刑，對家人是難以承受的糾結。連公訴檢察官也為陳求情，建請法官判兩年。

合議庭審酌，被告如此疼愛女兒，卻又親手終結她的生命，在未來的人生歲月裡，將始終受到「良心監牢」的禁錮，國家是否有再對他執行徒刑，於監所內施以教化矯正的必要，有再行審酌的餘地。並建議總統赦免。

疫情 家暴 失眠

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