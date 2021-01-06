我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

新年後疫情飆升！加州再破單日確診紀錄 7萬4135例

夫買錯化妝品被趕 妻7天後屍僵躺床

記者陳宏睿／台中6日電
台中市許姓女子5日上午被丈夫發現陳屍在西屯區的住處，警方已報請檢察官相驗，釐清死因。(圖：讀者提供)
台中市許姓女子5日上午被丈夫發現陳屍在西屯區的住處，警方已報請檢察官相驗，釐清死因。(圖：讀者提供)

台中市許姓女子與胡姓丈夫因買錯化妝品吵架，胡被趕出家門7天，直到昨天上午回家探視，見大門反鎖通報警、消破門，才發現許女陳屍床上，屍體已僵硬；胡稱擺放床頭的心臟病藥疑被妻子吃掉十多顆，檢方相驗無法確定死因，暫列「不詳」，指示抽血釐清。

檢警調查，44歲胡姓男子是職業司機，與大1歲的妻子許女結婚5年；胡男供稱，上月30日，妻子託他買化妝品，他買錯牌子，回家後兩人大吵，妻子將他趕出家門。

胡男說，他只好住在外面，為了取得妻子原諒，這幾天一直不斷透過手機與妻子聯絡，也互傳手機簡訊，期間還曾送便當回去給妻子吃，妻子也吃完擺在門口。

前天晚間7時許，妻子突傳送語音訊息，表示身體不舒服，當時他不以為意，直到昨天上午10時許帶著妻子要他買的口炎膏、棉花棒等生活藥品返家，叫門無人回應，且門栓反鎖，才驚覺不對。胡報警破門，進屋只見許女躺在臥室床上，屍體僵硬，明顯死亡多時。

警方勘查現場無外力侵入、破壞、打鬥痕跡，死者也無明顯外傷，床頭有一批藥物；胡說床頭擺的是他的心臟病藥，但少了兩排約十幾顆，妻子並沒有心臟病史。

胡男表示，冷戰期間他還是都有返家探望妻子，只是妻子不讓他進門，且兩人都有互傳訊息，妻子並沒有透露尋短念頭。

檢方昨天下午相驗無法確定死因，依法醫意見，指示採集血液等檢體送驗。

心臟病 手機

上一則

罵時代力量「蟑螂」 內政部次長改文道歉

下一則

國中生控師猥褻 9年仍沒審完

延伸閱讀

空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡

空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡
失聯華人電召車司機 陳屍家中

失聯華人電召車司機 陳屍家中
世說新聞／直擊南加醫院 ICU滿載 屍體多到無處存

世說新聞／直擊南加醫院 ICU滿載 屍體多到無處存
四個月女嬰頭部受傷送醫 法醫鑑定為兇殺

四個月女嬰頭部受傷送醫 法醫鑑定為兇殺

熱門新聞

傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30
陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀。(記者黃惠群／攝影)

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020-12-30 01:54
台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

2021-01-03 02:30
估價450英鎊的中式瓷瓶拍賣，台灣買家以高達120萬英鎊的價格標到。擷自Instagram@sheppardsiah

估6百元中式瓷瓶拍賣 162萬美元落槌歸台灣買家

2020-12-29 18:37
在司法院長許宗力（中）監交下，吳明鴻（右）從藍獻林（左）手中接下最高行政法院院長。（記者林澔一／攝影）

蔡總統家天下 馬以南：弟當總統 全家失業

2021-01-01 02:26
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說