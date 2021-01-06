夫買錯化妝品被趕 妻7天後屍僵躺床

台中市許姓女子5日上午被丈夫發現陳屍在西屯區的住處，警方已報請檢察官相驗，釐清死因。(圖：讀者提供)

台中市許姓女子與胡姓丈夫因買錯化妝品吵架，胡被趕出家門7天，直到昨天上午回家探視，見大門反鎖通報警、消破門，才發現許女陳屍床上，屍體已僵硬；胡稱擺放床頭的心臟病 藥疑被妻子吃掉十多顆，檢方相驗無法確定死因，暫列「不詳」，指示抽血釐清。

檢警調查，44歲胡姓男子是職業司機，與大1歲的妻子許女結婚5年；胡男供稱，上月30日，妻子託他買化妝品，他買錯牌子，回家後兩人大吵，妻子將他趕出家門。

胡男說，他只好住在外面，為了取得妻子原諒，這幾天一直不斷透過手機 與妻子聯絡，也互傳手機簡訊，期間還曾送便當回去給妻子吃，妻子也吃完擺在門口。

前天晚間7時許，妻子突傳送語音訊息，表示身體不舒服，當時他不以為意，直到昨天上午10時許帶著妻子要他買的口炎膏、棉花棒等生活藥品返家，叫門無人回應，且門栓反鎖，才驚覺不對。胡報警破門，進屋只見許女躺在臥室床上，屍體僵硬，明顯死亡多時。

警方勘查現場無外力侵入、破壞、打鬥痕跡，死者也無明顯外傷，床頭有一批藥物；胡說床頭擺的是他的心臟病藥，但少了兩排約十幾顆，妻子並沒有心臟病史。

胡男表示，冷戰期間他還是都有返家探望妻子，只是妻子不讓他進門，且兩人都有互傳訊息，妻子並沒有透露尋短念頭。

檢方昨天下午相驗無法確定死因，依法醫意見，指示採集血液等檢體送驗。