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國中生控師猥褻 9年仍沒審完

記者王宏舜／台北6日電

十年前台北市某國中林姓導師被控藉自習等機會，數度猥褻女班長，除揉捏胸部，還用性器官頂下體；全案直到女學生畢業，同學約返校看老師時她回應「老師是變態」才東窗事發。案件纏訟多年，高等法院更三審依利用權勢性交未遂等罪判林5年6月徒刑。仍可上訴。

本案超過8年未能確定，更三審依兒童及少年福利與權益保障法加重刑責，但再依速審法和未遂犯兩事由減刑。林男事發後遭學校停聘，當年受害女學生如今已26歲。

一名法官表示，本案經最高法院三度撤銷、發回，雖然這類案件要釐清真相、認定適用法條不容易，但猥褻案繫屬法院九年多仍無法確定，司法有檢討空間。

檢方調查，林男從女學生升國三暑期輔導起擔任班導師，指定她當班長。2011年1月起，以約打羽毛球或趁自習，擁抱、親吻女學生，甚至用性器官頂她下體示意性交。女學生曾蜷縮雙腳哭泣。

國中畢業當天，林以「歸還領帶」為由誘女學生到教師休息室，再以檢查環境清潔為藉口，帶回教室猥褻。當年9月，同學在臉書邀約教師節返校看老師，女學生回說「才不要去看那個變態」，同學還說「老師對妳那麼好，怎麼可以這樣」。

女學生母親看見臉書詢問，女學生大哭，說出遭猥褻長達半年，母女報案，台北地檢署起訴林。

林否認指控，稱兩人相處地點不定時有人出入，他不可能冒險；也有女同學證述，班長與導師很親近，曾替導師準備午餐、贈送禮物。高院更三審認為，證據顯示林和女學生逾越師生分際。

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