美籍生超跑載女友夜遊 一撞500萬 專家建議「直接報廢」

23歲男大生2日凌晨在台南市開超跑載女友夜遊，疑轉彎不慎，自撞圓環旁護欄。（記者邵心杰／翻攝）

昨天凌晨2點多，一名因新冠疫情返台的23歲美籍台裔男大生，開著市價千萬（台幣，下同）的超跑 麥拉倫，載女友夜遊台南，由東區東門路往西，準備下東門路接北門路時，疑轉彎不慎自撞橋墩，車子幾近全毀，駕駛及乘客均未受傷，專家粗估維修費恐達500萬元（約17.8萬美元），建議「直接報廢」。

由於前天新北市才發生一輛法拉利碰撞外送機車，昨天這起麥拉倫超跑車禍 發生後，有網友在臉書社團ＰＯ出超跑自撞橋墩畫面，引起熱烈討論，有人貼文說「好車卻遇不到好車主」，也有眼尖網友透露，這輛麥拉倫是市價千萬起跳的570S，搭載V8汽缸，馬力高達570匹，價格不菲。

台南市警一分局交通分隊調查，駕駛是美籍台裔男大生，沒有酒駕，他當時載女友準備前往台南市安平區，經東區東門路往西，準備下東門路接北門路時，因長年不在台灣 ，路況不熟，車子不慎失控打滑，自撞東門路陸橋橋墩，車身近全毀。

專家指出，這輛麥拉倫車頭因撞上分隔島，猛烈撞擊受損嚴重，尤其左車身明顯嚴重扭曲，再加上引擎蓋，兩邊葉子板、保險桿、底盤、鋁圈都有受損，如果推算換一個鋁圈至少50多萬，林林總總加起來，將近500萬元，警方已調閱監視器，釐清肇事原因。

另外，麥拉倫車身結構以碳纖維和鋁合金組合製作，台灣技術不一定可以維修到完美如初，即使要修也要送至國外修理，耗時又花錢，「或許選擇直接報廢，比較實在。」