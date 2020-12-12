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動私刑釀他人不堪凌虐撞破窗慘死 討債不成反判賠750萬

記者曾健祐／桃園12日電
法院判戴、陳各應賠償鄭的父親、母親，各380萬2371元、369萬2304元。(記者曾健祐／攝影)
法院判戴、陳各應賠償鄭的父親、母親，各380萬2371元、369萬2304元。(記者曾健祐／攝影)

桃園戴姓男子懷疑一起經營精品買賣的陳姓、鄭姓友人私吞款項，找3名同夥押走2人談判，陳把責任全推給鄭獲戴信任後，加入一起凌虐、綑綁鄭，害他絕望撞破玻璃從5樓墜落摔死，刑事依拘禁致死罪判戴等人1年6月至10年10月，民事則判戴、陳2人應賠償鄭的父母共750萬元，可上訴。

檢警調查，戴男（45歲）2017年7月28日凌晨2點找黃姓、司姓及彭姓同夥，在桃園、鶯歌交界押走陳、鄭，載到大溪第四公墓命2人對質，陳咬定款項是鄭獨佔，鄭否認就被陳踹進田埂、拉頭撞大理石牆壁，陳解釋後獲戴信任，把鄭帶往租屋處繼續逼問。

但一夥人沒鑰匙，聯絡鄭姓房東出面，他見鄭男身痕累累、衣服破損，明顯遭眾人控制，但聽聞只要鄭吐出款項後，就可繳納積欠他的房租，非但沒報警還提供鑰匙開門；結果鄭慘遭膠帶綑綁、痛毆到早上，他見無處可逃就撞破窗戶從5樓摔下不治，消防見他脖子纏有膠帶認為可疑通報警方。

審理時，陳辯稱鄭有吸食海洛因神智不清，拿膠帶把自己捆起來後走到窗邊就掉下去；戴則說，不知鄭是受外力影響，還是心裡恐懼或藥癮發作，主張是不可預見的突發狀況，且當下已有人要來還錢，不必再脅迫他還債，房東則稱，自己只是幫忙開門，沒有參與行動。

法院認為，戴等人把鄭載去公墓痛毆，又強押走以交代綑綁拘禁持續毆打，加深他恐懼，最後才冒險破窗逃生，雙方並無深仇大恨，僅因金錢糾紛就私刑拘禁致人於死，且房東目睹鄭衣衫破損、傷勢遍佈，卻仍全程在場，同屬共犯。

刑事部分依私行拘禁致人於死罪等，判戴男10年10月、陳男8年，黃男、司男及彭男1年6月至2年6月，鄭姓房東則判處1年。

鄭的父母請求附帶民事損害賠償，對戴等5人、房東，各求償609萬8006元、614萬9548元，共1224萬7554元；對此，司表示當時已離開，刑事一審認為他僅構成妨害自由，鄭姓房東則說，單純租屋給鄭，從頭到尾沒參與，其餘人則辯論未到場，沒提書狀聲明。

民事庭認為，戴、陳在租屋處持續對鄭施暴、綑綁，而黃、司、彭未參與，無法預見鄭墜樓死亡結果，鄭姓房東未出手打人，認定僅有戴、陳應負損害賠償責任，依喪葬、扶養費及精神撫慰金等，判戴、陳各應賠償鄭的父親、母親，各380萬2371元、369萬2304元，其餘駁回。

房東

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