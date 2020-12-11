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22小時大追捕！槍毒犯偕友脫逃 4落網1中彈

台灣新聞組╱綜合11日電
通緝犯脫逃 不到24小時回籠
通緝犯脫逃 不到24小時回籠

犯下多起案件遭通緝的男子籍斯瀚（32歲）前天上午利用警方戒護就醫機會，在醫院外突然跳上陳姓女友與友人車輛脫逃，途中多次換車，警方昨下午查獲籍男等人藏匿在基隆市，大批警力前往圍捕，籍等人開車衝撞，員警連開11槍，逮捕車內4人；其中坐在副駕的曾女中彈，雙腿各卡1顆彈頭，送醫急救，無生命危險。

籍嫌在逃亡22小時後被逮，除原來案子外，又再新增「脫逃罪」，最後執行刑責恐再加重，他遭押回分局時還不斷辯稱「是警察讓我打電話給家人」、「有前科有錯嗎」？

據了解，籍嫌會選擇在到案後仍脫逃，除了因為從警方口中聽到自己的刑期長達5年以上，更關鍵的是9日上午陳女曾到派出所內向籍稱「你好好進去關、別擔心我，小朋友的照片我會寄給你。」籍嫌才得知陳女懷有身孕，因此決定逃亡。

籍斯瀚因槍、毒等案件被判刑定讞，日前遭發布通緝，8日晚間8時許在警方策動下到案，先被留置竹北警分局豐田派出所，原預計隔天移送，但沒想到9日上午籍嫌的陳姓女友駕駛紅色自小客車到派出所關心，中午籍嫌就向員警表示心臟痛要求就醫，警方在下午1時許將他送往竹北東元醫院急診。

戴著手銬、腳鐐戒護就醫的籍男到醫院後，醫師要求戒護員警將籍嫌手銬改銬在病床上，方便注射點滴；下午2時許，籍在戒護下步出醫院，陳姓女友則和她的曾姓閨密及彭姓男子（32歲），早就在醫院急診室外等候。

籍嫌見女友到來，先向員警表示要上前談幾句，員警卻沒有將籍嫌的手銬恢復上銬，原本戒護的兩名員警又有一人先去開車，現場更留一名員警戒護。

籍嫌站在女友駕駛的紅車旁敘述就醫狀況，不到一分鐘，在旁的彭男壓制戒護員警，兩人發生扭打，籍男則快速跳上女友的座車駛離，員警掙脫彭男後上前追車，也讓彭有機會朝反方向徒步逃離。

籍姓男子脫逃後，警方追查籍等人一路往北開，途中兩次換車，昨天上午停在基隆市七堵區一處空地。圍捕過程中因駕車的彭企圖衝撞警方，警方連續對座車開槍，曾姓女子雙腿中彈，送往基隆長庚醫院救治，參與劫囚的李姓女共犯（21歲）仍在逃。

籍斯瀚（左）與彭姓男共犯（右）在基隆遭逮，警方立刻將嫌犯上手銬腳鐐壓制。(記者巫...
籍斯瀚（左）與彭姓男共犯（右）在基隆遭逮，警方立刻將嫌犯上手銬腳鐐壓制。(記者巫鴻瑋／翻攝)

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