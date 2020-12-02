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SOGO案偵訊錄音檔空白6小時 蘇震清疑變造鬧絕食

記者蔡晉宇、賴佩璇、王聖藜、陳俊智／連線報導
蘇震清妻子廖靖汝落淚控訴，檢察官提供的兩個獨立錄音系統，都無法辨識，質疑關鍵證詞遭隱藏。(記者曾原信／攝影)
蘇震清妻子廖靖汝落淚控訴，檢察官提供的兩個獨立錄音系統，都無法辨識，質疑關鍵證詞遭隱藏。(記者曾原信／攝影)

立委蘇震清涉入SOGO立委涉賄案被民進黨停權，目前羈押；蘇妻廖靖汝與律師陳佳瑤昨天說，先前檢方提供訊問錄音檔，有長達六小時無法辨識，檢方再度提供另一套錄音設備錄音檔，同段落一片空白，同樣無法辨識；由於屢次受到不公平司法審判，因此蘇震清即日起將絕食抗議。

北檢聲明表示，經查證兩筆無聲音錄音檔，可能是偵查庭收音設備老舊及錄音設備操作問題，非人為變造，已主動報請台北地院知悉，並請刑事局等單位協助修復。北檢強調，偵訊時有辯護人陪同，且當庭確認筆錄無訛後簽名，均受被告辯護權保障。

法務部長蔡清祥說，有不同意見可在法庭表達，會要求監所密切注意蘇震清身體安全，不會讓絕食這件事情發生。

台北看守所說，過去有收容人用絕食方式表達意見，按照規定，所方會派人安撫情緒、詢問原因和勸說進食，如果收容人態度堅定，會由所方醫生評估身體狀況，必要時以吊點滴方式強制給予營養。

蘇震清聲明表示，司法程序正義是受憲法保障的人民基本權利，無罪推定更是國際人權公約所明列事項，但至目前為止，檢調單位有太多違反程序正義作為，一開始就違反偵查不公開，放假消息影響輿論，如今關鍵證詞錄音又有人為遮蔽問題，明顯有羅織罪名刻意入罪之嫌，檢調單位罔顧司法人權，又輕率行事，司法人權已嚴重剝奪。

廖靖汝泣訴，檢察官信誓旦旦說有兩套獨立錄音系統，承諾七天內轉交，如今提供錄音檔還是不全，有非常多關鍵證詞受到遮蔽，有人為變造嫌疑；對蘇震清絕食抗議雖然萬般不捨，但仍尊重蘇的決定。廖也向蔡英文總統喊話，台灣司法改革道路一定要堅持，自己也對司法還有期待。

蘇今年九月廿一日被依收賄罪嫌起訴，九月廿二日羈押，審理中第一次押期到本月廿一日止，台北地院明天提蘇訊問以決定是否繼續羈押。

民進黨立委蘇震清涉SOGO案，質疑錄音檔遭變造絕食。(本報資料照片)
民進黨立委蘇震清涉SOGO案，質疑錄音檔遭變造絕食。(本報資料照片)

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