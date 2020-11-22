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台中警副分局長喝花酒 上任4天拔官

記者白錫鏗、趙容萱／台中22日電
台中市警局太平分局。(記者趙容萱／攝影)
台中市警局太平分局。(記者趙容萱／攝影)

台中市警局兩線4星高姓警官，本月16日甫由市警三分局副分局長，平調太平警分局副分局長，19日晚間接受地方人士送舊邀宴後，去南屯區一家酒店喝花酒續攤，督察室靖紀小組據報趕赴酒店當場查獲高男，台市警局火速將高記過改調秘書室，創下上任4天就拔官紀錄。

台中市警局表示，高姓警官下班後因參加餐會並於過程中飲酒，酒後自我控制力降低，涉足有女陪侍之不妥當場所，高身為幹部，應知警察人員非因公務，不得涉足不妥當場所相關規定，未能以身作則、謹言慎行，導致有違紀情事，市警局檢討調整高為非主管職務，依規予以嚴懲。

據了解，高姓警官為人隨和，在地方上人緣極佳，警民互動良好，常有地方人士邀約高，聚餐小酌兩杯，市警察局曾於高任職第三分局副分局長期間，即忠告要稍做收斂，總局督察室早已對高男有意見。

本月16日市警察局人事大幅度異動，高姓警官平調至太平分局副分局長，19日晚間，地方人士邀約高到大里區一家燒烤店送舊迎新小酌，餐會結束後，又被朋友邀往南屯區一家有小姐坐檯的KTV酒店續攤。

市警局督察室接獲通報，20日凌晨由更高階的3線1星警官帶領「靖紀小組」前往稽查，果然查獲高姓警官與友人在包廂內喝花酒，高在酒酣耳熱之際，突然見長官「來訪」，當場嚇得說不出話來，現場火熱氣氛瞬間凍結。

市警察局明快對高姓警官做出記過、調職處份，太平分局副分局長職缺，將由後排名者遞補；市警局表示，將持續清查所屬員警有無涉足不當場所，積極維護警察風紀。

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