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永豐金放貸案 遭重判8年6月 何壽川：上訴到底

記者王聖藜、林孟潔、戴瑞瑤／台北21日電
永豐金前董事長何壽川挪用資金違法放款，被台北地院判刑八年六月。（本報資料照片）
永豐金前董事長何壽川挪用資金違法放款，被台北地院判刑八年六月。（本報資料照片）

永豐金控創辦人何壽川被控挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，台北地院昨天依違反證交法加重特別背信罪判何壽川有期徒刑8年6月。

何壽川透過律師表示對一審判決深表遺憾，強調他未損及公司權益，更無違背公司董事的忠實義務，為捍衛自身的清白及聲譽，將上訴到底；檢察官認為，何壽川指示特助陳佳興撥款給三寶集團，陳佳興卻獲判無罪，將於收判之後也上訴。

法官審理全案20名被告，11人有罪、9人無罪，何壽川判最重。判決指出，他身為集團實際決策者，違反金控負責人忠實義務，因職位、能力及影響力愈大，所應兼負的責任就應愈重，處以最重之刑。

法官認定，何壽川因三寶建設負責人李俊傑介紹，以個人境外公司名義投資位於大陸上海的「1788大樓」，大樓原由三寶集團、頂新集團魏家、美林證券為主要控股結構，2008年間，李俊傑告知何壽川，美林證券因金融風暴想釋出持股，三寶、頂新有優先承買權，希望何壽川協助資金調度。

何壽川後來陸續指示永豐金海外子公司「GC」、永豐銀海外子公司「SPC」貸款給李俊傑的境外紙上公司，再令永豐租賃調度6000萬美金借給李俊傑，何將融資款兩成1,200萬元美金、即台幣3億元作為個人投資大樓的股款。

此外，何壽川指示永豐餘、元太科技公司各借850萬元美金給李俊傑，作為預付租賃「1788大樓」辦公室的9年期租金，後改以購買「Giant Crystal」可交換公司債掩人耳目。

法官認定，在何壽川主導下，李俊傑順利取得美林集團出售的1788大樓股權，何壽川也責成部屬著手計算利潤分配；法官指出，何壽川並未據實向永豐金租賃公司揭露他與李俊傑約定分潤，讓永豐金租賃在負責人與公司實質上具有重大利益衝突下，持續借款給李俊傑的三寶集團，因而判他重刑。

何壽川律師團發表5點聲明指出，有關永豐金租賃貸款給三寶集團，何壽川未作任何指示，既然永豐金租賃辦理貸款人員均獲判無罪、且所賺利息並未被認定為不法所得，可見貸款案合法。

何壽川3年多前被搜索、偵辦，被羈押禁見4個月，2017年8月檢方起訴，對他求刑12年，建請法院併科罰金3億6千萬元；移審後，何稱他曾經作過換肝手術，法院裁定以4億元交保、限制出境迄今。

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