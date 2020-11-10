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直播主探廢棄醫院 驚見風乾吊屍

記者蕭雅娟／台北10日電
廢棄醫院大門深鎖，有直播主進入，驚見上吊乾屍。（圖：讀者提供）
廢棄醫院大門深鎖，有直播主進入，驚見上吊乾屍。（圖：讀者提供）

台北醫院城區分院廢棄多年，日前有直播主進入探險，在X光室驚見一具吊屍，僅剩上半身，明顯風乾死亡多時。警方根據現場遺留證件，懷疑死者是失蹤年餘的38歲黃姓男子，已報檢察官相驗，同時採集DNA送鑑定確認身分。

該廢棄醫院位於北市鄭州路、西寧北路口，前身為鐵路局台北鐵路醫院，周圍有鐵路宿舍，1987年起改為台北醫院城區分院，2014年建築物防震未通過，撤離廢棄至今；三年前耳鼻喉科聽力診療室就曾被人發現一具吊屍。

警方調查，吊屍是被自稱靈異探險直播主「晚安小雞」的男子發現；他和友人夜遊廢棄醫院撞見報案。他透過臉書說，一直想去醫院，沒想到第一次至廢棄醫院就遇上；一進入醫院聞到很濃味道，像是藥水摻雜動物死掉味道，心想上吊案件過了三年，不可能味道這麼重，沒想到進入X光室持燈照射，轉頭映入眼簾的是一具乾屍，手臂還在晃動，屍體沒有腳，立刻拔腿狂奔離開現場。

警方獲報到場採證，研判死者上吊身亡，因死亡時間已久，下半身腐敗掉落地面，僅上半身還吊掛著，身軀已遭風乾。從周圍包包內證件及手機等物，警方懷疑死者為黃姓男子，是失蹤人口。

黃男母親到案說，黃男與家裡失聯一年多，他們不是台北人，不知為何會出現在台北的廢棄醫院。由於大體腐敗難以辨認，檢察官為求慎重，指示採檢體送驗確認身分和死因。

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