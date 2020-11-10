人夫偷吃小三嘿咻65次 性愛光碟、大量鹹濕對話成鐵證

劉姓人夫和陳姓小三外遇，交往4個月發生65次性行為，還拍性愛光碟、傳鹹濕對話，法院判2人應賠償劉妻60萬元台幣。(示意圖／ingimage)

桃園劉姓人夫和公司的陳姓小三外遇，2人交往4個多月至少發生65次性行為，直到劉的妻子收到匿名信才得知，法院勘驗劉、陳在LINE 中互稱「想吃你」、「插的感覺很美好」大量鹹濕對話，還拍攝性愛光碟毫不避諱，陳女也因此懷孕，判處劉、陳應賠償劉的妻子60萬元台幣，可上訴。

劉妻主張，和先生結婚6年多，育有2名小孩，陳女是先生的同事也清楚他已婚，去年8月起2人卻時常在LINE上有親密對話，還陸續在車子上、汽車 旅館，交往4個多月一共發生65次性行為，後來收到匿名信揭發一切，才驚覺老公和陳女外遇。

她還說，陳女今年初曾經請求她原諒，卻仍持續和劉男密集聯繫，自己為了家庭數次懇求老公回心轉意，除被他拒絕還被解釋同意他和陳交往，加重傷害她身心，配偶權嚴重遭親害，對2人求償台幣92萬多元。

對此，劉男沒到庭辯論，也未提出書狀聲明；陳女則說，劉追求她時用手機 出示配偶欄空白的身分證給她看，佯稱自己已經離婚，後來劉妻發現2人交往，甚至覺得很有趣、很妙，還同意並放縱他們外遇，後來也表示原諒與寬恕，並稱懷疑劉和妻子設局對她仙人跳勒索金錢。

法院勘驗2人對話，發現陳女說「看著你就濕了」、「好想吃你」，劉男則回「好愛跟你做愛」，2人並討論要生個小孩、以後不戴套等大量鹹濕、曖昧對話，明顯具有性暗示、表達愛意。

法院並審酌，劉妻提出2人出遊照片、錄影光碟、LINE對話及消費發票佐證，且劉、陳也不否認發生數十次性行為，陳也因此懷孕，2人也拍攝親密合照與性交畫面、錄製性愛光碟，毫不避諱不正當男女交往關係，認為劉妻求償有理由。

另外，陳女先前也在對話中說「因為賤人，我們永遠無法在一起」、還要劉男「吿死賤人，叫她法院見」等語，可見她早已清楚劉已婚有老婆；法院審酌雙方職業、收入、學歷及侵害程度等一切情狀，判處劉男、陳女應賠償劉妻60萬元。