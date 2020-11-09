名校研究生偷拍學妹洗澡 拿30萬和解被拒判刑4月

某知名國立大學蕭姓研究生，趁學妹洗澡時拿手機從上方隔板偷拍，被判刑4個月。圖為示意圖。（取材自Ingimage）

北部某知名國立大學蕭姓研究生參加營隊愛慕一名學妹，竟趁她去洗澡時拿手機 從上方隔板偷拍，對方見狀嚇得尖叫，蕭先跑走再回現場假意關心，最終仍被戳破謊言；法院考量，蕭當庭抱30萬元台幣（約1萬美元 ）現金表示想和解，但學妹不同意而破局，法官認為他有悔意，依妨害秘密罪判刑四月、緩刑兩年，可上訴。

起訴指出，蕭男（24歲）去年1月26日到屏東參加營隊，晚上9時多竟溜進附近廁所，拿手機穿過淋浴間上方隔板，連續朝正在洗澡的學妹至少偷拍兩次，對方轉身驚見上方出現一支黑色手機，嚇得放聲尖叫，蕭因事跡敗露落荒而逃。

後來蕭男心虛跑回現場，見學妹洗完澡走出廁所上前關心，對方不疑有他告知被偷拍，蕭還假裝安慰，但因學妹堅持要報警，蕭認為隱瞞不了才坦承犯行，還說偷拍的照片都已經刪掉了。

檢方偵訊時，蕭坦承不諱，與學妹指證相符，另有現場周圍監視器及學校性平會調查報告佐證，檢方認定他犯嫌明確，偵結依妨害秘密罪嫌起訴他。

法院審酌，蕭男為滿足私慾，拿手機偷拍學妹洗澡隱私部位，造成對方恐慌，身心備受煎熬，考量他允諾賠償30萬元台幣，也當庭將現金全數帶來，打算一談成就立刻履行，但最終因學妹不答應才未能和解，認為蕭有悔意、彌補態度。

法院認為，蕭目前是仍在學研究生，仍得靠父母扶養，尚無自立的資力，加上沒有不良前科，認為他經本次教訓，輔以課程能深化法律認知，當足收警惕之效，依妨害秘密罪判蕭有期徒刑四月，得易科罰金，緩刑兩年並交付保護管束，應參加法治教育 兩場。