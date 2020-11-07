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殺警 2周換1次住處仍落網

記者廖炳棋／台北7日電
轟動一時的台北市信義夜店殺警案。(本報資料照片)
轟動一時的台北市信義夜店殺警案。(本報資料照片)

轟動一時的信義區夜店殺警案，遭通緝的主謀蕭叡鴻昨天在台北市藏匿處被市刑大逮捕，蕭服刑前偷渡廈門地區藏匿，回台後又多次變換住處，警方跟監多時，昨天突襲逮人，解送檢方歸案後押往台北看守所執行。

2014年的北市信義夜店殺警案，蕭叡鴻（35歲）躲避刑期跑路，期間往返兩岸藏匿，警方昨天上午，趁他在內湖藏匿處外出時逮人。

最高法院針對夜店殺警案，2019年開始陸續判決涉案的57人，其中蕭叡鴻被判最重13年徒刑，去年要執行前，蕭潛逃大陸廈門，由於沒有工作，加上對岸無人接濟，躲藏1年3個月後，今年7月乘坐漁船再度逃回台灣

蕭叡鴻回到台灣後，躲藏在內湖友人處，警方清查發現，共有一女三男輪流接濟蕭藏身，且蕭相當小心，一、兩個星期就換一次住處，由友人安排食宿，相關人也涉及藏匿人犯罪。

市刑大大隊長陳明君去年得知蕭叡鴻逃逸，要求相關單位掌握蕭的行蹤，科技偵查隊最近掃描通聯，指蕭在內湖一帶出沒，昨天見時機成熟上門逮人。

2014年9月13日凌晨發生夜店殺警案，富二代曾威豪與女友劉芯彤在夜店消費時與安管起衝突，兩人向酒店幹部蕭叡鴻抱怨，蕭叡鴻透過「中山聯盟」即時通群組，找來萬少丞、周譽騰、許淳凱、郭士均等70人到夜店鬧事，北市信義警分局刑警薛貞國到場制止，卻被蕭叡鴻等人毆打致死。

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