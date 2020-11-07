蒐證女法官出軌 男法官偷拍…烏龍

桃園地院。(記者曾健祐／攝影)

桃園地方法院法官蔡政佑介紹巫姓友人給曾姓女法官認識，後來驚覺巫男傳LINE 稱曾女是「老婆」，偷拍曾女電腦對話向院長檢舉婚外情，事後才知是烏龍一場；女法官憤而提告男法官涉及妨害秘密，桃園地檢署還為此搜索桃園地院，檢方昨依兩個妨害秘密罪起訴蔡男。

據了解，蔡政佑與曾女之前是刑庭同辦公室法官，因曾女親屬某次有醫療需求，蔡男引薦在知名醫院擔任法律人員的巫男給曾女認識，但蔡男不知兩人擦出火花交往，今年5月25日蔡男獨自在辦公室時，看到曾女電腦跳出巫男傳LINE對話稱曾女「老婆」、還有極私密合照，讓蔡男誤以為曾女爆婚外情。

蔡政佑拿手機 翻拍曾女電腦對話，旋即向桃院院長邱瑞祥檢舉，院長約談曾女後，曾女驚覺被偷拍，告知院長自己離婚兩年多，巫男也是單身，沒有婚外情。

曾女為追查偷拍者，在電腦架設微型攝影機，蔡政佑之後再偷拍就被錄下抓包，曾女認為隱私 被嚴重侵害，對蔡男提告妨害秘密。

檢方今年6月20日搜索蔡政佑辦公室，曾女另追加對蔡男提告誣告；檢方偵查期間，蔡男與曾女有透過律師談和解，蔡男積極表達歉意盼獲原諒，但曾女表達「現階段無和解意願」，開庭時數度落淚。

檢方偵訊時，蔡政佑坦承翻拍，但否認向院長檢舉是誣告，辯稱不知曾女、巫男已離婚，因看到巫男稱曾女「老婆」嚇一大跳，認為自己好心介紹，卻破壞兩個家庭，「心裡很痛苦」，為挽救才向院長檢舉，並無虛構事實。

檢方勘驗巫男與曾女對話，曾女傳送「她知道我有離過婚嗎？」「我怕她會害怕一個離過婚的人」，巫男則回「我也是」；檢方認定蔡政佑僅偷拍三張照片，無法斷定蔡男是否清楚兩人婚姻關係，巫也表示雖有離婚，但考量孩子年幼，和前妻對外都表現像夫妻，認定蔡男主觀上無誣告犯意。

這起法官告法官的案件，未來恐在桃園地院持續延燒，且妨害秘密是公開審理，蔡政佑若主張有獲上級指示監督，未來法官可能會傳邱瑞祥出庭作證。