長榮女大生火化 凶嫌父母道歉：以命償命

被害的長榮大學鍾姓女學生3日入殮，同學到高雄市立殯儀館送她最後一程。(記者邱奕能／攝影)

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生昨天入殮火化，同學穿學士服送別後，捧著骨灰跟隨她父母參加校方舉辦的小型追思會。鍾母看到愛女「畢業證書」與影像紀錄，不禁淚如雨下，直到祝禱儀式結束才平復心情。她逐一觀看留言牆上懷念女兒的字條，也和女兒的好友深談，停留許久才依依不捨離去。

凶嫌梁育誌父母原希望當面向鍾女雙親致歉，但未能如願；梁父昨天透過里長以書面表達歉意，提及「以命償命是最好的交代」。

道歉文寫著：「我們是梁育誌的父母，對你們造成那麼大傷害，這個遺憾是我們造成的，如果能速審速判，還你們一個公道，以命償命的話，也是對鍾爸爸、鍾媽媽最好的交代。再多的歉意也彌補不了你們的傷痛，對不起你們！我們教養的問題、過錯，造成這麼大社會問題，真的對不起。」

鍾女雙親預計今天帶著女兒骨灰回馬來西亞，鍾父在追思會後由校方代為發表赴台感言。鍾父說，這次處理女兒的事順利圓滿，對各單位充滿感激，但因疫情 關係無法一一言謝，在此跟大家表示感激；正式聲明回國後再發布。

鍾女是長榮大學三年級學生，明年才畢業，但校方精心製作畢業證書、整理她在校社團、社區服務與海外研習相關活動影片、照片交給父母紀念。長榮大學秘書長管美燕表示，鍾女在校人緣極好，校方不敢奢望鍾女的父母原諒，但會全力打造安全校園與社區。

此外，因解剖報告尚未出爐，鍾女死因暫時勾選「不詳」，鍾家向法務部反映希望體恤受害者家屬。橋頭地檢署指出，檢驗報告通常需一、兩個月才會出爐，但會站在被害人立場全力協助，已要求法醫研究以最速件處理，一旦化驗報告出爐、死因確認，會將證明書用國際快遞方式寄到馬來西亞給鍾女雙親。