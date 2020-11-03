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道士撞倒鐵桶現白骨 16年凶案昭雪

記者林宛諭、劉明岩／彰化3日電
彰化縣賴姓男子涉嫌16年前殺死李男，裝入鐵桶藏在大村鄉一處偏僻防火巷（圖）。賴男落網後說明犯案情形。(圖：警方提供)
彰化縣賴姓男子涉嫌16年前殺死李男，裝入鐵桶藏在大村鄉一處偏僻防火巷（圖）。賴男落網後說明犯案情形。(圖：警方提供)

彰化縣賴姓男子2004年間不滿李姓男子與前妻過從甚密，爭執後涉嫌將李勒死，裝入鐵桶藏屍偏僻防火巷內，16年來無人知曉，直到今年5月一名道士無意間撞倒鐵桶、發現屍骨才讓命案曝光。賴認罪說「終於能放下心中重擔了」，彰化地檢署依殺人罪嫌起訴他。

警方調查，賴姓道士5月間到彰化大村鄉美港村一處三合院旁防火巷清水溝，不慎撞倒後方鐵桶，鐵桶散落一地人骨，嚇得報警。

警方在鐵桶內找到模糊不清證件，用光譜儀比對，查出死者是16年前失蹤的李姓男子，已被宣告死亡。

警方找到李的家人，查出當年李姓男子曾和洪姓女子有瞹昧關係，警方7月詢問洪女，洪女原稱不知情，看到警方出示李的骨骸照片後眼眶一紅，供述可能和她前夫賴姓男子有關係。

彰化縣賴姓男子涉嫌16年前殺死李男，裝入鐵桶藏在大村鄉一處偏僻防火巷。賴男落網後...
彰化縣賴姓男子涉嫌16年前殺死李男，裝入鐵桶藏在大村鄉一處偏僻防火巷。賴男落網後說明犯案情形（圖）。(圖：警方提供)

51歲賴姓男子得知警方找上洪女而開車離開住處，警方追蹤12小時，今年7月3日將他拘捕。賴原否認犯案，員警告訴他案子藏了16年，「可能是他欠你的，對不起你」，但16年債還完了，被發現了，「換你要還了」，賴一聽就認罪。

賴嫌說，當年李與前妻過從甚密，2004年4月間兩人在大村鄉山腳路相遇，一言不合大打出手，他以石頭將李擊昏，將人抬進車內，再以繩子套住頸部勒死，載到美港村老家後方三合院旁防火巷裝入鐵桶藏屍。

賴說，16年來日日受良心譴責，還曾夢過死者，現在終於可以鬆口氣，可以放下了。

至於發現骨骸的道士「阿雄」說，當時他到村裡福星祠拜土地公，祈求土地公幫他牽貴人，希望能有多點工作；不知為何騎車到300公尺外的三合院旁要清水溝，結果機車撞倒鐵桶，一打開就發現骨頭。

「沒想到土地公引的貴人，竟是這樣。」阿雄說，他報警後，晚上幾次夢到有男子在水溝邊徘徊，他為此還去觀音廟拜拜。

李姓男子遇害時年僅29歲，李父說，兒子失蹤後四處求神，「有神問到無神」，光憑賴一人如何將兒子塞進鐵桶，質疑有共犯，要求檢警調查清楚。

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