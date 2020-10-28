戶政更新大當機 辦離婚卡19小時

戶政系統頻當機引發民怨，台中市潭子戶政所27日已恢復正常。(記者游振昇／攝影)

台灣 戶政系統6月底更新以來發生五次大當機，引發民怨，有民眾因此無法如期離婚。內政部 長徐國勇昨表示，「目前可以肯定，這不是攻擊」，初判當機原因為檔案伺服器爆量，之前已對廠商開罰，目前正進一步確認原因，避免再發生類似情況。

各地前天有多人無法辦理結婚或離婚登記，昨天一早系統已恢復可使用。台中有對夫妻前天下午等3個小時還沒辦成離婚登記，有人打趣詢問，「莫非天注定不要離婚」？先生說，「今天離不成再挑別天，總不可能每天都當機」。無獨有偶，雲林縣前天下午也有一對夫妻無法辦理離婚，卡關19小時，直到昨早才辦好手續。

對於造成不便，戶政司昨表示歉意，若系統異常，可向戶所註記，待系統正常後，仍可登記在原先選定的日期。

內政部戶政司長張琬宜昨說，6月底相關資源移轉到內政資料中心後，是全新的硬體環境，前幾次當機主要是網路、硬體空間問題，最近一次則是網路檔案服務元件發生異常，造成系統緩慢、時好時壞；廠商找出異常確認解決後，相關功能昨天已恢復正常。

張琬宜說，新系統從建立到移轉，都有團隊24小時監控，未來戶政司除了要求廠商在上午7時30分將系統全面檢查，也會透過原廠服務顧問團隊，對系統做完整健檢，全力維持戶政系統穩定，但牽涉硬體故障或某些大型作業時，量大難免造成速度緩慢，但會極力避免影響民眾。