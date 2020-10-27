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「本想報復，我看算了」他朝前女友家開3槍 躲旅館飲彈自盡

記者蔡維斌／雲林27日電
警方在汽車旅館發現吳嫌的車子，並準備對住在隔壁屋內的吳嫌展開攻堅，不料吳疑已舉槍飲彈自盡。(圖：雲林地檢署提供)
警方在汽車旅館發現吳嫌的車子，並準備對住在隔壁屋內的吳嫌展開攻堅，不料吳疑已舉槍飲彈自盡。(圖：雲林地檢署提供)

45歲吳姓男子前天帶一把改造MP5衝鋒槍，回雲林東勢鄉老家朝多年未聯絡的前女友住處鐵門開了3槍；警方發現他躲進一家汽車旅館，案發後4小時調兵攻堅，吳已死在床上，身旁留有遺書和長短槍各一把；檢方昨相驗確定吳持長槍朝右太陽穴開槍身亡。

吳在遺書寫下「本來想報復，我看算了啦。」警方調查，吳男原在老家從事禮儀社工作，與前女友分手後遷居他鄉改賣滷肉飯，但生意不順，兩人後來各自結婚，吳日前離婚；檢警根據吳遺書內容，研判吳與前女友夫婦有糾紛才返鄉開槍，進一步追查槍枝來源。

雲林警方前天上午7時30分許獲報，東勢鄉一民宅遭人開槍，到場發現鐵門上有三個彈孔，地上找到三枚彈殼，屋主夫婦外出，沒有人受傷；經調監視器追查，發現可疑車輛案發後朝東勢鄉快速道路逃逸。

警方以車追人，發現車子當天9點左右駛進附近一家汽車旅館，調派警力全副武裝前往圍捕，確定嫌犯入住房號，前天中午員警先敲門但無人應門，強行攻堅進入，發現吳嫌躺臥床上，手上握著改造MP5衝鋒槍，身上還有另一把短槍，床上滿是血跡。

警方在桌上找到一封遺書，文中除提到想報復，還要前妻「好好照顧小孩，並向大嫂抱歉欠款無法還。」檢方昨天相驗，認定他舉槍自戕。

檢警調查，吳2003年間曾有槍砲前科，但無黑道背景，已離鄉多年，MP5衝鋒槍和手槍經查均為改造，但如何取得還要再調查，已送鑑定比對。

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