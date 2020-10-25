15歲少女失蹤4天 找到時…裸臂裹被躺男網友床上

台中一位少女（左）疑遭男網友和誘離家，失蹤四天24日被警方在台南尋回。（記者趙容萱╱翻攝）

台中市15歲高中少女上周被一名南姓男網友騎車載走，四天來音訊全無，台中警方通報全台協尋後，台南警方昨天在永康區一間租屋尋獲少女及南男，由於少女母親堅持提告，警方將南男帶回調查，是否曾與少女有親密接觸，全案依和誘等罪函送台中地檢偵辦。

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警方找到少女時，她當時躺在床上蓋著棉被，露出臂膀，疑與南男有過親密接觸；但南男表示，是少女打電話告知與父母吵架，想出去散心，請他到台中載她出去散散心，他是應少女要求才載她到台南，沒有對她做什麼。

少女被尋獲後與母親相擁而泣，少女母親氣憤地說，南男曾傳LINE 跟女兒說，「把妳搞懷孕，妳就可以搬來跟我住了」，有引誘人脫離家庭的動機，除堅持提告和誘罪，若檢查出女兒曾有性行為，將再對南男提出妨害性自主告訴。

少女母親透露，女兒因為喜歡玩線上遊戲，認識這名暱稱「柴柴」的男網友，本月21日晚上等不到女兒放學返家，因女兒手機 關機聯絡不上，急向警方報案協尋，但數日來都沒消息，讓家長心急如焚。

少女母親說，女兒很乖巧，平日跟家人感情很好，不會平白無故沒跟家人聯絡，事情發生後，「吃不下也睡不著」；家屬出示南男與少女的LINE對話紀錄，內容顯示兩人以老公和老婆互稱，南男曾跟少女說，「讓妳早有小孩子」、「老婆睡覺發出的聲音好性感」，少女則回，「太早當媽也不好。」