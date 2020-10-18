私人直升機涉偷飛 國巨前總裁陳木元交保

台東東海岸上空近日出現一架R22型直升機，違反航空法飛行起降，台東地檢署日前持法院搜索票，會同台東航空站前往陳姓男子民宅搜索，當場發現一架R22型直升機，諭令查扣代管。（圖：台東地檢署提供）

新北淡水日前才發生輕型R22直升機違規起降後，台東地檢署近日也偵辦一起R22型直升機違反民航法案件，檢方前天約談直升機駕駛，發現是國巨公司前總裁陳木元，陳雖否認駕駛直升機，但檢方訊後認其涉有重嫌，令台幣25萬元（約8676美元 ）交保。

交通部民航局說，直升機與超輕載具違法飛行嚴重威脅飛安，已經發函警政署、地方政府與各地警方，針對全台違法的直升機與超輕載具、超輕活動場所實施監控，一旦發現有違法活動，將立即報請檢方偵辦。

台東東海岸上空近日出現一架R22型直升機不時飛行起降，檢方接獲通報後，會同警方成立專案小組蒐證，發現70歲的陳男涉有重嫌。日前持法院搜索票，會同台東航空站前往陳宅搜索，發現民宅外空地上停著一架Robinson R22 BetaⅡ型輕型雙人座直升機，立即查扣。前天傳喚陳到案說明。

陳否認駕駛直升機，但檢察官認其涉嫌違反民航法使用違法航空器飛航、無證照飛航等罪嫌。

參與調查人士透露，13日一進豪宅就看到黑色雙人座直升機停在空地上，經查詢資料顯示，被查扣的直升機是陳木元所有，但沒有當場看到他駕駛事證。不過地方人士偶爾見到直升機在豪宅起降。

日前陳木元接受「風傳媒」訪問就自稱，他在2012年考取全國首張自用直升機適航證及操作證，但已過期，直升機都放在倉庫裡，陳木元為此痛批「民航法規還活在老蔣時代」。