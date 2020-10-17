藉周杰倫詐300萬 名模前夫判刑4月

王世均假借開咖啡廳詐騙投資人遭判刑4月定讞。(本報資料照片)

台灣名模洪曉蕾前夫王世均，因公司經營不善，資金周轉不靈，因而謊稱要與周杰倫 、劉畊宏在高雄合開咖啡店，詐騙兩名投資 人共300萬元台幣入股金被訴。一審依詐欺 罪判刑10月，案件上訴二審，王世均認罪且願意賠償被害人，高雄高分院改判他4月徒刑，可易科罰金12萬元定讞。

台北中國時報報導，改名王世騰的王世均，2014年8月起經營的「天台飲食文化」公司因資金周轉不靈，遭銀行註記為拒絕往來戶。他在當年9、10月間向黃姓及謝姓投資人表示，周杰倫、劉畊宏是天台公司隱名股東，周杰倫還想在高雄開「J cafe」咖啡餐廳，遊說兩人入股。

黃、謝兩人被王世均說動，各出資150萬並簽立合作意向書，王世均卻將兩人入股款項提領一空，償還公司債務。兩人事後遲遲不見天台公司投資款入帳才發現受騙。

王世均一審時否認詐欺，但法官查出周杰倫、劉畊宏早在2014年2月及6月間就先後辭去天台公司董事，依詐欺罪判他10月徒刑。上訴二審後，王坦承挪用資金填補公司缺口，並當庭給付2人各180萬支票作為賠償。合議庭考量王和解誠意，及須撫養7名子女，撤銷原判，改判4月徒刑，得易科罰金定讞。