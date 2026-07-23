談台廠來美投資 黃仁勳：我不認為需要拿槍指著台灣的頭

Nvidia執行長黃仁勳21日出席緯創美國德州新廠開幕，並為該廠區生產的全美首張GB300平台基板簽名。（記者蘇嘉維／攝影）

AI晶片龍頭輝達 執行長黃仁勳 21日出席緯創德州達拉斯新廠開幕典禮，談到台美半導體合作時表示，華府必須認清，「台灣救了美國半導體科技與電腦產業，未來更是不可或缺的夥伴」。他說，台灣企業來美投資是建立在長期信任與共同利益之上，並非受到脅迫，「我不認為需要拿著槍指著台灣的頭」。

本報系聯合報報導，黃仁勳表示，如果沒有台灣長年支持，美國今天不可能擁有全球領先的半導體與電腦產業，甚至可能早已被日本超越。為了推動美國高科技產業重新工業化，與台灣及台灣企業建立夥伴關係是不可或缺的一環。台灣選擇與美國合作，是基於自身的智慧、戰略考量及互信。

被問到台灣供應鏈如何從過去低成本優勢因應美國製造的高成本？黃仁勳說，台灣不再與「便宜」畫上等號，而是代表「先進」；如今台灣依然具備高度「成本效益」，但絕非「低成本」。

黃仁勳說，雖然台灣是美國第四大貿易夥伴，台灣卻是輝達最大的合作夥伴。對輝達而言，台灣完整的半導體生態系與最先進的電子製造能力，是支撐AI快速發展關鍵。若沒台積電 、鴻海、緯創等夥伴，輝達就無法響應美國重新工業化，也無法建立AI供應鏈並創造更多就業機會。

黃仁勳指出，美國目前正積極興建晶圓廠、先進封裝廠、系統組裝廠，以及遍布全美的AI資料中心與AI工廠，讓美國迎來數十年來首次真正意義上的再工業化，而台灣企業正是這波產業重建最重要的合作夥伴。

他強調，製造業始終是一個國家經濟的核心支柱，美國製造業就業人口這幾年來已增加數百萬人，背後正是AI與半導體供應鏈投資持續擴大的成果。

市場人士解讀，黃仁勳的談話替近年備受討論的台灣企業來美投資議題重新定調，也重新定位台灣在全球AI供應鏈的角色。

台北中國時報報導，外界對於台灣企業將產能帶往海外，是否會削弱台灣供應鏈地位與「矽盾」角色，始終存在討論，黃仁勳並不認同企業來美就代表台灣價值被削弱的說法，他指出，台灣目前仍是全球最先進的晶片與電子製造中心。

黃仁勳表示，台積電、鴻海與緯創協助美國建立晶片與電子製造能力，是相當重要的合作，美國也應該對此心存感激。黃仁勳直言，華府應認清與台灣合作的重要性；台灣企業是基於與美國企業長期建立的夥伴關係，以及自身智慧與戰略考量而做出決策，而不是因為受到威脅或壓力才前往美國投資。