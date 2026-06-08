鄭麗文：中華民族偉大復興 不代表與其他文明衝突

國民黨主席鄭麗文。（記者陳熙文／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鄭麗文表示中華民族復興，不等於要與其他文明衝突對立。

鄭麗文表示中華民族復興，不等於要與其他文明衝突對立。 重點二： 她赴紐約拜會中華公所，並向孫中山銅像獻花致敬。

她赴紐約拜會中華公所，並向孫中山銅像獻花致敬。 重點三：她呼籲全球華人團結，促進兩岸和平與世界和平。

國民黨主席鄭麗文 7日表示，中華民族的偉大復興，不代表與其他文明的衝突，並表示，她相信全球華人 如果團結起來，可以負起區域的責任、締造兩岸和平，還可以促進全世界的和平。

鄭麗文訪美團6日抵達紐約，7日拜訪位於紐約唐人街的中華公所，現場藍營僑胞揮舞大面的中華民國 國旗和國民黨黨旗，並請來舞龍舞獅，熱烈迎接鄭麗文；鄭麗文在結束之後，也前往唐人街的中山廣場，向國父孫中山銅像獻花，並行三鞠躬。

鄭麗文於中華公所致詞時表示，她此行要傳達最重要的訊息，就是在這個世界充滿紛爭、戰火頻傳，令人焦慮的時刻，華人可能要扮演關鍵的力量和角色。

鄭麗文指出，4月的鄭習會是重新建立中斷的國共平台，表達出希望台海和平穩定，不只是台灣單方面的期待和意願，中國大陸同胞也期待兩岸能開創一個和平穩地的新時代，「我們都不願意看到中華民族的自相殘殺」。

鄭麗文表示，如果全球的華人都團結起來，共同貢獻智慧和能力，在國父孫中山天下為公、博愛的精神和胸懷之下，絕對可以負起區域的責任，締造兩岸的和平，還可以促進、推動全世界的和平。

鄭麗文表示，5月川習會讓美中長期以來的敵意，開始有希望改變方向，開啟美中彼此了解、 釋放善意、建立互信和深化友誼；鄭麗文說，美中不需要衝突和對立，呼籲美中應該要合作，共同開創人類文明的新高峰。

鄭麗文說，她來到聯合國總部所在地的紐約，如果華人大團結，可以推動共同的願望，不再互相殘殺，不再大動干戈，化干戈為玉帛；鄭麗文說，中華民族的偉大復興，不代表與其他文明的衝突。