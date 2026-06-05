川習會後雙方都求穩 台學者：美國會先hold住台灣牌

台大政治系教授張登及4日分析川習會後美中關係，針對美中科技戰、經貿議題在政大東所舉行的座談會上予以深入分析。（記者廖士鋒／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 學者指川習會後中美短期都重視穩定與各自議程。

學者指川習會後中美短期都重視穩定與各自議程。 重點二： 台灣軍售與過境議題恐被美國暫時「先hold住」

台灣軍售與過境議題恐被美國暫時「先hold住」 重點三：美中新設委員會屬臨時機制，重點在緩和摩擦。

川習會 已逾三周，對台灣的影響仍受到關注。政治學者張登及認為，美國與中國雙方短期的「時間地平線」都有更重要的一些事情。至於台灣，不管是軍售，還是賴總統過境美國，可能短期內必須體諒「老大哥」的難處，因為美國要選舉，所以必須要讓中國買單，在還沒拿到中國提供的offer前，「我們這張牌他會先hold住」。

政治大學東亞所4日舉辦「2026川習會後的中美關係與對台影響」座談會，由政大東亞所教授薛健吾主持，與會人員包括台灣大學政治學系教授張登及、致理科大國際貿易系教授張弘遠、政大國關中心諮詢委員唐開太。

張登及指出，學術界比較關注的是新概念「建設性戰略穩定」，他說，中美博弈從尼克森訪問中國一直到今天40多年的時間，有很多概念出現，包括接觸、圍堵、負責任的利益攸關方、戰略競爭者、戰略對手、夥伴關係等等，有些概念在一段時間內確實產生了所謂穩定的作用。他指出，胡錦濤時代提出「新型大國關係」，習近平 剛上台時也企圖用新型大國關係穩定雙方關係，但2010年中國經濟總量規模超過德國跟日本躍成世界第二，所謂新型大國關係就有點像「G2」，結構性轉變使得雙方關係比較緊張，而習近平講修昔底德陷阱（Thucydides Trap）已經很多次了，他認為，修昔底德陷阱跟戰略穩定關係，「其實是兩個相互挑戰的詞彙」。

他並分析中共21大的布局會牽涉到22大，所以現在需要部署，至於川普則有伊朗、美國期中選舉的挑戰，另外也需要度過世足賽等議題。雙方短期的「時間地平線」都有更重要的一些事情，使得有建設性戰略穩定這種階段性的平衡。

整體而言，張登及認為美國與中國雙方都有穩定的需求，對台灣來說，不管是140億的軍售，還是賴總統過境美國本土到其他友邦去進行訪問，可能短期內必須體諒「老大哥」的難處，因為他要選舉，所以必須要讓中國買單，交了成績單之後再延長下一個階段的關稅。在還沒拿到中方所提供的offer之前，「我們這張牌他會先hold住」。

至於如果期中選舉川普輸了，「川普為了要延遲自己的legacy，將不得不向黨內建制派和強硬派靠攏，有可能重新打台灣牌，那美中建設性戰略穩定關係，實際上很可能壽命就只有不到一年」，這時也許又是我們執政黨的機會了。至於美國下任總統的立場與價值取向，恐怕也要提早因應。

在問答環節，本報記者詢問，這次川習會上是川普與習近平比較彰顯個人關係，但是美國跟中國之前有很多機制性的聯繫，包含軍事的經濟的各種聯繫，而目前美國已就「美中貿易委員會」對外徵求意見，未來機制性的作用會不會降低？致理科技大學國貿系教授張弘遠回應稱，目前該貿易委員會裡面成員與機制，似都還在雲裡霧裡，但至少傳達雙邊打算做專責的事務性對話之訊息。他分享有中國朋友曾向其表示，委員會這個概念在中方和美方理解定義是不一樣的，美國如果開了一個委員會實際上是任務性組織，可是在中國成立一個委員會要看它的行政權力。所以要等到第一次開完會，看到中國派誰做代表，是常設還是任務，才能夠顯現出後續在中美貿易對抗扮演調節的槓桿還是一堵防火牆。

政大國關中心諮詢委員唐開太則指出，原先中美經濟戰略對話機制成立是因美中本來都是有各自部會進行對話，但後來發現財政部去談的東西，國務院或USTR不知道，所以成立一個綜合性的委員會。到了川普第一任期覺得那太繁雜，精簡變成另外政策對話的機制。他認為川普喜歡元首之間的「大事情談定了這樣就好了」，但問題是談定的東西要有固定的機制運作，才能指揮各個部會、部委該怎麼樣跟對方對話合作，「所以我覺得只要有必要的時候它就會出現」，現在研議成立投資委員會、貿易委員會，美方說美中貿易委員會管理的是非敏感貿易商品，也就是說對中國的科技管制東西不在委員會討論，且說委員會提供政府間的「論壇」的討論，既然它是一個論壇，能不能談出一個東西來「不重要」，還是要緩和雙方的摩擦的所存在的。

張登及則指，兩委員會是臨時性機制，因為畢竟美中並不是夥伴，更不是盟友。「建設性戰略穩定」的提法後面沒有一個人稱代名詞，沒有說是夥伴，也沒有說是朋友，更不會有更加華麗的形容詞，比如說全天候、人類共同命運共同體。他認為美中暫時穩定的建設性戰略穩定關係，在所有中國對外簽署或者達成共識的關係裡面，屬於B+等級，但是好過沒有。因為在這之前，拜登到川普2.0這一段時間，甚至不知道是什麼。北京也希望有個頂層架構來識別，「因為元首見面，我們不是朋友、不是敵人，也不知道對方是什麼，可能很下面的事情很難推動」。現在這個兩個委員會的不確定性比以前的戰略對話恐怕還要來得大得多，是逐案處理，萬一出現了關係變化，也隨時可能停止。