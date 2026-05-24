我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／全場沒落後過 尼克東冠G3輕取騎士季後賽10連勝聽牌

川普斥數百萬 狂買加州這連鎖壽司店股票 原因是？

台外交部報告：川習今年仍有3次會晤機會 密切關注並與美方緊密協調

記者周佑政／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「川習會」落幕，台外交部最新評估報告指出，現階段美中透過元首外交尋求戰略穩定關係...
「川習會」落幕，台外交部最新評估報告指出，現階段美中透過元首外交尋求戰略穩定關係，但戰略競爭本質不變（路透）

川習會落幕，中華民國外交部最新評估報告指出，現階段美中透過元首外交尋求戰略穩定關係，戰略競爭本質不變；美方在川習會前、中、後，均傳遞美對台政策不變等訊息，彰顯美方重視台灣議題。川習今年可能還有三次會晤機會，將持續密切關注美中互動情形，與美方緊密協調。

台灣立法院外交國防委員會明天(25日)邀請外交部長林佳龍、國安局局長蔡明彥報告美中元首峰會後地緣政治新局對中華民國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應。

台外交部的書面報告指出，川習會雙方透過元首會晤及儀式性安排，和友好言詞，均希望穩定美中關係。中國大陸國家主席習近平同時也提出美中應該避免陷入「修昔底德陷阱」，各界多稱其暗示東升西降，與美方競爭的野心一覽無遺，美中雖有意尋求戰略穩定，但美中競爭的本質沒有改變。

台外交部表示，美方清楚瞭解中方野心，美國國務卿魯比歐會前指出中方野心不僅限於台灣，而是希望將實力投射至全世界，也強調中國是美國首要地緣政治挑戰。

台外交部表示，陸方於川習會首日擴大雙邊會談開始不到半小時，即搶先發布新聞稿，大篇幅闡述中國大陸對台立場，美方該場次新聞聲明則隻字未提台灣，陸方的操作明顯試圖引導國際與國內媒體聚焦。

不過，台外交部強調，包括美國總統川普數度強調美國對台政策未變，並表示，未對習近平就台灣議題作出承諾；魯比歐訪中前即兩度公開重申對台政策不變，以及對台海和平穩定的重視。

對美國對台軍售議題，台外交部表示，美方已強調對台政策不變。華府政策圈也呼籲持續對台軍售，並指出台灣並非挑釁方。儘管川普曾就軍售議題稱取決於中國以及軍售為籌碼等，外交部表示「不便代其解讀其發言」，但盼各界關注，美方長期的政策立場為是否逐步減少對台軍售，取決於中方對台威脅程度下的台灣防禦需求。

台外交部表示，川普已正式邀請習近平於9月下旬訪問美國，中國外交部長王毅也證實習近平將於秋季訪美，而川普也表示將視情況應邀於11月再度訪問中國參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會，也希望習近平12月再度訪問美國參加G20峰會，意即川習今年可能還有三次會晤機會，外交部將持續密切關注美中互動情形，並與美方緊密協調。

台外交部強調，穩定的美中關係與強健的台美關係並不衝突，美中的互動也不影響台美在各領域合作的持續深化。

中華民國 習近平 川習會

上一則

遺憾馬英九斥蕭、王「貪汙犯」 李德維：基金會的指控付出很大代價

下一則

感謝調查小組還清白 蕭旭岑：歷經冷暖 永遠感念馬英九

延伸閱讀

民進黨提川習會3觀察：政府兩岸政策始終是維持現狀

民進黨提川習會3觀察：政府兩岸政策始終是維持現狀
川習會落幕 林佳龍：與美方良好溝通保障台灣利益

川習會落幕 林佳龍：與美方良好溝通保障台灣利益
台國安緊盯川習會：正面看待有助區域情勢穩定的作為

台國安緊盯川習會：正面看待有助區域情勢穩定的作為
王毅送機：川習近9小時互動成果豐 習近平應邀今秋訪美

王毅送機：川習近9小時互動成果豐 習近平應邀今秋訪美

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

2026-05-22 02:55
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次在台舉辦講座。(記者林伯東／攝影)

真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

2026-05-21 19:47

超人氣

更多 >
可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？
沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力
目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉

目睹多學者受辱跳樓 華女科學家離中 人生大逆轉
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作