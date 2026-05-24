大屋頂下／台獨上了川習會菜單──賴清德從棋子到棄子

川習會 在台灣輿論觸動了兩大效應。

一大共識：台灣上了川習會的菜單。

一大疑慮：賴清德 已從棋子變成棄子。

先談台灣上了菜單。最明白及直接的證據就是軍售 。六項保證說，「八一七公報並不表示美國對台軍售之前會徵詢北京意見」；但川普此行與北京面對面談論軍售，並稱「六項保證已是非常久以前的事了」。

川普認為，「一百四十億美元的軍售對我們而言是一個非常好的談判籌碼」；他說，我可能會批准（軍售），也可能不批准，我現在是暫時擱置這件事，這取決於中國（如何回應）。

至此，軍售的意義已經全盤變質。

亦即，軍售已從美國自主對台灣的軍事承諾，變成了美國與北京進行政治交易的籌碼。這是川普公開表態的立場。

尤其，不但軍售上了川習會菜單，而且台灣也上了菜單，更清楚地說，台獨也上了菜單。

會前傳出，中共希望川普能從「不支持台獨」移向「反對台獨」。川普的回應是：「不希望有人走向台獨」（反對台獨）、「也不願有人說要台獨，是因為有美國支持」（不支持台獨），又說「不需要九五○○英里外的戰爭」（不想因台獨而戰）。

顯然，台獨問題成了這次川習會的「大交易」。

軍售籌碼化，台獨交易化。這個巨大的轉變，是出自川普對全球戰略的反省，因而觸動他對兩岸政策的移變。

先談川普對全球戰略的反省：

二○一八年，川普發動中美貿易戰以來，至他的第二任期，對中國的攻擊可謂使出了渾身解數，各種狠招毒招賤招爛招盡出，但這套組合七傷拳，非但未能將中國打趴，而且弄得美國自己狼狽萬狀。

川普如今總結九年來的經驗。在軍事上，不應、不想、不能與中國一戰；既無終須一戰的「修昔底德」決心與條件，則雙方成天怒目惡言相向有何意義？

在經濟上，更已認知中國深廣的進口市場及優異的供應鏈等絕非美國可以割棄。這次隨行十七位企業一把手，即顯示美國知道在經貿上必須聯結中國、開放中國、進入中國。川普甚至稱，美國願協助中國在經濟成就上「更上一層樓」。

綜上所論，川普在川習會上的翻轉，其實是對他自己多年來在「修昔底德鬥爭」路線試誤後的自我糾錯；白宮已正式官宣同意共建中方倡議的「建設性戰略穩定關係」，川普並一再祝願此後美中關係必有更好的未來。

這也是習近平的祝願：「使美國再次偉大（ＭＡＧＡ）」與「中華民族偉大復興」可以並行不悖。

再談川普在兩岸政策上的移變：

上周《大屋頂下》刊〈美台關係的表裡虛實〉指出，近年美國與賴清德之間有一套「美國搞一中／賴清德搞台獨」的陰陽操作。

苗頭首先冒出在蔡英文二○一二年國慶演說，釋出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；此一被指為「兩國論」的論述，如今回顧，應當是出自美國拜登政府參與的共同創作。

接下來，為聯合國二七五八決議翻案的運動喧天動地而來；再接著，在二○二五年川普第二任伊始，國務院官網突然下架「不支持台灣獨立」的表述，即可視為接續的動作。再接著，賴清德揚「歐戰史觀」，棄「抗日史觀」，也是添磚加瓦。更進一步，ＡＩＴ公然否定開羅宣言及波茨坦文告的法律正解，鼓吹「台灣地位未定論」，更是明火執杖、毫不遮攔了。

在這一長串脈絡化體系化的操作中，雙方眉來眼去，賴清德亦步亦趨。

這就形成了美國台面上主張「一中政策」，台面下卻豢養卵翼賴清德搞台獨的陰陽操作。美國將賴清德視為棋子。

但是，如今川普一句「不願有人說要台獨是因為有美國支持」，青天霹靂，天崩地裂，卻全盤翻轉了上述陰陽操作。

也就是說，川普如今對台獨變臉，也是經過那一套陰陽操作的試誤過程所出現的自我糾錯，並非即興表演。

再談川習會帶來的一大疑慮：賴清德是否已從棋子變成棄子？

答案：是的。至少當下是的。

有目共睹，如前述美國一直視賴清德為棋子，而川普此次的多角度表述，則說得含蓄些是放了賴清德的鴿子，說得直白些就是將他視為棄子。

台獨上了川習會菜單，賴清德也就上了川習會菜單。

川普變臉，賴清德五雷轟頂，他的回應是「兩國互不隸屬／現狀就是台獨」。

其實，在「一中憲法」的「憲法一中」之下，就治權論，兩岸就是「隔海分治／互不隸屬」；然而，就主權論，兩岸則是同屬「一中各表」的「一個中國」。

賴清德說的其實只是治權上的「互不隸屬」，卻逃避了主權上的「一中各表」。

他用「兩國互不隸屬」，置換了「兩岸一中各表」。偷天換日，這已不只是避重就輕，而在摧毀「一中各表／隔海分治」的頂層架構。

至於「維持中華民國現狀」，其實是處心積慮地毀滅在憲法法統上、民族道統上的「中華民國原狀」，走向借殼台獨，已然「掏空了中華／異化了民國」。試問：這樣的「中華民國」是什麼「現狀」？

不說別的，如前所述，兩年來，為聯合國二七五八決議翻案、掩蓋中華民國抗日史實、連中華民國光復台灣都吞吞吐吐，更明目張膽力挺台灣地位未定論…。若認為台灣屬於中華民國都「地位未定」，你說的「中華民國現狀」是什麼？

一方面說「維持中華民國現狀」，一方面「摧毀中華民國原狀」，「去中華民國化／去中國化」的動作沒有一天停手。例如，各地中正路已經改名，正在進行台幣改版要去孫中山，更甚至連于右任的台電ＬＯＧＯ也不容維持「現狀」。

如此這般，還說是「維持中華民國現狀」，還說是「坦坦蕩蕩」，這不僅是不誠實，根本是不要臉了。

賴清德說，台獨不是問題，但又說中華民國的現狀就是台獨，這正是問題所在。

賴清德若理智未泯，應當回歸中華民國憲法，從「兩國互不隸屬」，返回「兩岸一中各表」；停止「異化中華民國現狀」，折返「回復中華民國原狀」。

正本清源之道在廢棄台獨黨綱。

川習會得出了反對台獨，鄭習會得出了和平發展。賴清德若仍玩弄台獨，扼殺和平發展，將使自己成為台獨獨夫。

邱義仁說「只有瘋子才搞台獨」，他說的是誰？