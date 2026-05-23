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川賴通話？魯比歐稱無可奉告 知情人士：美台官員都意外

編譯周辰陽茅毅／即時報導
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對於川賴通話，美國國務卿魯比歐表示無可奉告。圖為魯比歐23日在新德里的駐印度大使...
對於川賴通話，美國國務卿魯比歐表示無可奉告。圖為魯比歐23日在新德里的駐印度大使館活動中致詞。（美聯社）

22日在瑞典出席北約(NATO)外長會議的美國國務卿魯比歐被問到，若川普總統與賴清德總統通話，他是否會加入？川賴通話的準備工作是否進行中？他答覆說，「關於這點，我今天沒有任何消息可以向你們說明」。

對川賴通話，路透22日引述知情人士報導，美台尚未制定具體計畫。這些知情人士說，川普最初提到可能通話時，美台官員都感到意外；雙方官員過去幾天已就通話可能性進行接觸。

對此，白宮與中國駐美大使館均未置評。這些知情人士還說，北京已提醒華府，川賴通話恐損害雙邊關係，甚至使中美在川普國是訪中期間取得的進展付諸流水。

川普與中國國家主席習近平會晤後，首次提及可能與賴清德通話，外界一度猜測只是口誤，但他20日再次提及此事，等於否定相關推測。若川普與賴清德直接通話，將屬前所未見之舉，也可能衝擊美中關係。中方視台灣為自身領土，而自美國1979年與北京建交、改與台北斷交以來，美台領導人從未直接通話。

另外，根據聯邦參院外委會22日發布的新聞稿，該委員會的民主黨首席議員夏亨及「參院台灣連線」共同主席、共和黨參議員提里斯，以及民主黨籍參議員昆斯和共和黨籍參議員柯林斯在同日提出了一項決議案。

該決議案重申台灣關係法、美中三公報和對台六項保證為美台關係基石，美台關係持續在美國享有廣泛的跨黨派支持；台灣關係法的核心支柱歷經時間考驗，包括向台灣提供美製防禦性武器；美國未同意在對台軍售議題上事先徵詢中國的意見。

夏亨說，美國對台支持毫無談判餘地，並呼籲川普政府將1月就已通過的140億美元對台軍售案正式通知國會。

習近平曾在「川習會」上就台灣議題向川普施壓，川普則在會後表示，尚未決定是否推進高達140億美元的對台重大軍售案，進一步加深外界對美國是否持續支持台灣的不確定性。

若川普決定暫緩軍售，將代表其政策立場出現重大轉變。儘管美國官員私下向台灣表示政策預期不變，但美國海軍部代理部長高雄(Cao Hùng)21日出席聯邦參院撥款委員會聽證會時表示，鑑於美伊自2月底爆發戰爭，美方目前正暫停總額140億美元的對台軍售案。

魯比歐 北約 川普

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