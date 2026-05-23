即時短評／美國暫緩軍售證明抗中保台是唐吉軻德式的幻覺政治操作

民進黨政府一面宣傳親美，一面施壓國會通過對美軍購，美國總統川普與中國國家主席習近平 會談後，突然出現軍售 暫緩政策，這個變化是否真是美國政策大逆轉，尚未可知，但美方官員大實話，戳破民進黨政府的大內宣謊言，美國對台軍售根本不是非要通過的政策，否則美國也不可能出現臨時喊停的聲音。

美國對台政策沒變倒是實話，不是宣傳，因為美國根據美中三公報、台灣關係法 、六項保證的美台政策，跟民進黨政府掐頭去尾只說台灣關係法與六項保證，不一樣。三公報當中的一個中國，美國就算只是認識到一個中國，不是承認，美方同樣在公報表明不挑戰一個中國，還有另一個近來少講，卻始終存在幕後的，不支持台獨。

每年5月世界衛生大會登場，我國想與會卻受阻，現實殘酷，美國不支持台灣加入聯合國，無非一個中國，反對台獨。

全球地緣政治賽局幾十年來早有許多變化，台灣始終夾處兩大國之間，民進黨執政下，出現一種唐吉訶德式的幻覺政治，將自己塑造為孤獨騎士，幻想風車為巨人，勇敢向前衝刺，抗中保台喊的震天價響，宣傳兩岸一邊一國的政治信念下，和對岸勢不兩立。

兩岸因內戰分立分治數十年，是不爭事實，兩岸不是兩個國家，是一個國家分裂的現實，這是政治問題，不全然是軍事問題，用抗中保台支撐無限量的舉債採購軍火，當美國不以為售台軍火是急迫必要，可以暫緩，抗中保台就顯得荒謬，顯然台灣生存安全問題，不是民進黨所宣傳那般，這種政治話術，一夕間因為美國暫緩軍售聲音，就會如紙房子般崩塌。

川普隨口一句要跟那個地方的領導人談談，許多人開始樂觀以為美國總統將與台灣的總統通話，是否台灣地位提升了，許多人思考總是跳脫脈絡，川普談話脈絡，是他歡喜邀請習近平秋天訪問白宮後，川普犯得著惹惱北京，把兩國關係搞僵嗎？若川普受習近平影響，決定告訴台北領導人有關不支持台獨的態度，這樣的電話，台灣的領導人是要接，還是不接呢？

細讀川普語態與脈絡，現實主義與商人性格充斥，美國不會讓他們的子弟到幾千里外打別人引起的戰爭。

當川普說the guy who is running Taiwan，台灣政府一片沉寂，總愛在立法院借題發揮的民進黨立委靜悄悄。他們的黨主席，他們的總統被人輕慢，他們毫無表示，外交部與駐美代表處更是低調的令人驚訝，既不敢向美國在台協會抗議，也不敢在華府表達不滿。

中華民國憲法本文第一條寫著，中華民國基於三民主義，為民有、民治、民享之民主共和國。國名是中華民國，現在成了中華民國台灣，多兩個字，跟憲法不一樣，這合憲嗎？還是這指中華民國政府治權所及之處呢？當政府連自己國名都可以亂改，還能相信政府嗎？

面對川普反台獨，民進黨政府含混地把中華民國、中華民國台灣與台灣三個名詞攪和在一起，拋出一句不需要另行宣布獨立，民進黨政府把台獨黨綱信仰，用政治修辭調整，一面應付外部壓力，一面對內緩和民間質疑。

民進黨政府卻又不敢廢除陸委會與海基會，不敢廢除大陸人民入台證，不敢廢止兩岸人民關係條例，不敢在金馬外海畫設領海基線，這就是抗中保台主調編造出來的虛幻情節。