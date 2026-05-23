我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮附近數十聲槍響 特勤局帶記者避難、已知2人受傷

世界盃場館距離遠 邁阿密→溫哥華要6小時 碳排恐創體壇紀錄

即時短評／美國暫緩軍售證明抗中保台是唐吉軻德式的幻覺政治操作

記者高凌雲
聽新聞
test
0:00 /0:00

民進黨政府一面宣傳親美，一面施壓國會通過對美軍購，美國總統川普與中國國家主席習近平會談後，突然出現軍售暫緩政策，這個變化是否真是美國政策大逆轉，尚未可知，但美方官員大實話，戳破民進黨政府的大內宣謊言，美國對台軍售根本不是非要通過的政策，否則美國也不可能出現臨時喊停的聲音。

美國對台政策沒變倒是實話，不是宣傳，因為美國根據美中三公報、台灣關係法、六項保證的美台政策，跟民進黨政府掐頭去尾只說台灣關係法與六項保證，不一樣。三公報當中的一個中國，美國就算只是認識到一個中國，不是承認，美方同樣在公報表明不挑戰一個中國，還有另一個近來少講，卻始終存在幕後的，不支持台獨。

每年5月世界衛生大會登場，我國想與會卻受阻，現實殘酷，美國不支持台灣加入聯合國，無非一個中國，反對台獨。

全球地緣政治賽局幾十年來早有許多變化，台灣始終夾處兩大國之間，民進黨執政下，出現一種唐吉訶德式的幻覺政治，將自己塑造為孤獨騎士，幻想風車為巨人，勇敢向前衝刺，抗中保台喊的震天價響，宣傳兩岸一邊一國的政治信念下，和對岸勢不兩立。

兩岸因內戰分立分治數十年，是不爭事實，兩岸不是兩個國家，是一個國家分裂的現實，這是政治問題，不全然是軍事問題，用抗中保台支撐無限量的舉債採購軍火，當美國不以為售台軍火是急迫必要，可以暫緩，抗中保台就顯得荒謬，顯然台灣生存安全問題，不是民進黨所宣傳那般，這種政治話術，一夕間因為美國暫緩軍售聲音，就會如紙房子般崩塌。

川普隨口一句要跟那個地方的領導人談談，許多人開始樂觀以為美國總統將與台灣的總統通話，是否台灣地位提升了，許多人思考總是跳脫脈絡，川普談話脈絡，是他歡喜邀請習近平秋天訪問白宮後，川普犯得著惹惱北京，把兩國關係搞僵嗎？若川普受習近平影響，決定告訴台北領導人有關不支持台獨的態度，這樣的電話，台灣的領導人是要接，還是不接呢？

細讀川普語態與脈絡，現實主義與商人性格充斥，美國不會讓他們的子弟到幾千里外打別人引起的戰爭。

當川普說the guy who is running Taiwan，台灣政府一片沉寂，總愛在立法院借題發揮的民進黨立委靜悄悄。他們的黨主席，他們的總統被人輕慢，他們毫無表示，外交部與駐美代表處更是低調的令人驚訝，既不敢向美國在台協會抗議，也不敢在華府表達不滿。

中華民國憲法本文第一條寫著，中華民國基於三民主義，為民有、民治、民享之民主共和國。國名是中華民國，現在成了中華民國台灣，多兩個字，跟憲法不一樣，這合憲嗎？還是這指中華民國政府治權所及之處呢？當政府連自己國名都可以亂改，還能相信政府嗎？

面對川普反台獨，民進黨政府含混地把中華民國、中華民國台灣與台灣三個名詞攪和在一起，拋出一句不需要另行宣布獨立，民進黨政府把台獨黨綱信仰，用政治修辭調整，一面應付外部壓力，一面對內緩和民間質疑。

民進黨政府卻又不敢廢除陸委會與海基會，不敢廢除大陸人民入台證，不敢廢止兩岸人民關係條例，不敢在金馬外海畫設領海基線，這就是抗中保台主調編造出來的虛幻情節。

軍售 台灣關係法 習近平

上一則

不忍親痛仇快 洪孟楷盼風波停止：讓馬英九留在最好記憶

下一則

川習會給底氣 鄭麗文6月訪美聚焦「台海和平常態化」

延伸閱讀

台前駐美官員示警：美政策轉向 賴清德面臨狀況比扁時代惡劣

台前駐美官員示警：美政策轉向 賴清德面臨狀況比扁時代惡劣
賴清德提捍衛現狀無台獨問題 美國務院：對台政策未變

賴清德提捍衛現狀無台獨問題 美國務院：對台政策未變
回應川普說法 賴清德：捍衛現狀 沒有台獨問題

回應川普說法 賴清德：捍衛現狀 沒有台獨問題
台灣別被美中「關係不變」麻醉

台灣別被美中「關係不變」麻醉

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

2026-05-22 02:55
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次在台舉辦講座。(記者林伯東／攝影)

真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

2026-05-21 19:47

超人氣

更多 >
國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約

國泰航空轉降波士頓 旅客怒控遭丟包：花200元回紐約
他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改
迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

迪士尼就在附近...南加危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離
可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？

可能摸黑上學…全年日光節約時間 誰受益？誰受害？
馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力

馬英九現身直播寫聲明 精神科醫師揪異狀：最不捨周美青照顧壓力