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新聞評論／賴清德攀附川普2年 換來「治理台灣的那個人」

聯合新聞網「重磅快評」
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賴清德總統執政滿兩周年，20日在總統府發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改...
賴清德總統執政滿兩周年，20日在總統府發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀，是台灣的國家戰略目標。（記者潘俊宏／攝影）

賴清德總統上任兩周年，他宣稱任內經濟成長是史無前例的「黃金盛世」，其實是扭曲失衡雨露不均霑的畸形成果。無論國家安全還是內政治理，賴清德都不如將車鑰匙交給他的前總統蔡英文。對4成民眾，開車的賴清德是對的人；對6成選民來說，賴總統是找不到「正確的路」的駕駛。

從台灣的角度看「川習會」，我們關注重點會在川普身上，遠多於習近平說了什麼。不出意外，川普就是川普，從不冷場。川普15日結束北京行返抵華府，接受福斯節目主持人拜爾專訪，回答美國記者關注的台灣議題，他答得酣暢淋漓。

川普用了this place指台灣；川普用了4次的they；川普搭乘空軍一號專機返美途中向外媒透露，他在會談期間並未針對台灣議題向習近平做出任何承諾。川普說，在定奪軍售計畫之前，會考慮先與「那個治理台灣的人」通話。

但是，我們更憂心的是：第一，賴清德的國安團隊認為川普心中還是挺台，他們說要看清楚在「川習會」上川普關於台灣政策立場，應從白宮、國務院與川普在不同場合接連的表態來整體觀察，有「三大訊號」大致一致：對台政策不變、維持現狀是關鍵、軍售怎麼賣只和台灣談。因為美國國務卿魯比歐明確表示，對台政策沒有改變；川普也在福斯專訪說「什麼都沒變」，美國總統和國務卿「什麼都沒變」的訊號很明確。

觀察川普的談話脈絡，川普在意的不是「獨立」，也不想清楚定義台灣地位，而是不希望見到任何打破現狀的動作。川普說不想看到台灣走向獨立、不願美國跋涉9500英里打仗，是他不想為了破壞現狀、傷害美國與各方利益而被拖進戰爭風險。賴清德國安團隊的反應，愚蠢也危險。

第二、賴清德在民進黨創黨40周年活動上，指出台獨的兩項意涵是「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。晚間賴總統又在臉書發文回應川習會提到的台灣問題，稱沒有「台獨」問題。賴一日兩次談台獨，被批評身分錯亂、時機不對。

沒人懷疑台美關係不好，但從總統、國安團隊到駐美代表，不斷告訴我們「台美關係密切」、「雙方保持很好的溝通管道」，是不是答錯題了？

抗中是民進黨能執政10年最主要的選舉紅利，50歲以下的選民不喜歡中共是事實，但國家領導人不能過度一廂情願，或毫無方向感地將車子開到懸崖邊緣，這絕對不是台灣共識。蔡英文的意識形態與政治立場誰人不知？可是她執政8年，美國總統可沒用place、they稱呼她。賴清德不是「對的駕駛」，已寫進6成選民的答卷裡。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

賴清德 川普 川習會

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