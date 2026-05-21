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中方批賴清德520演說「充斥謊言」 罕見解放軍回應

特派記者廖士鋒／北京報導
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賴清德總統執政滿2周年，20日在總統府舉行記者會並發表談話。(記者潘俊宏／攝影)
賴清德總統執政滿2周年，20日在總統府舉行記者會並發表談話。(記者潘俊宏／攝影)

對於賴清德總統就職兩周年談話，中國國防部20日晚回應，解放軍始終保持高度戒備，「堅決挫敗任何台獨妄動，堅決捍衛國家主權和領土完整」。國台辦抨擊賴談話充斥謊言與欺騙、敵意與對抗，大陸絕不允許任何人、任何勢力，打著任何幌子遂行台獨的分裂圖謀。

賴清德去年就職周年之際接受日媒訪問，以及前年就職典禮後，解放軍都有表態批判，但都不是在520當天，而是在當月底例行記者會才回應，與今年當日即回應的情況不同。

中國國防部發言人蔣斌稱，面對祖國必然統一的大勢和國際格局深刻調整的現實，賴清德依舊沉迷於「倚外謀獨」的幻覺，打著所謂和平的幌子，大肆兜售台獨謬論，煽動以武謀獨拒統，妄圖改變台灣屬於中國這一根本現狀，「完全是自欺欺人、打錯算盤」。

中國外交部發言人郭嘉昆說，無論台獨分裂勢力說什麼做什麼，都改變不了台灣問題純屬中國內政的根本性質，撼動不了國際社會堅持一個中國的穩固格局。

針對美國總統川普表示「不希望有人走向獨立」，國台辦發言人朱鳳蓮說，台灣問題是這次中美元首會晤的重要議題之一，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，做到這一點的前提，就是絕不能支持和縱容台獨。

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯受訪時表示，賴清德的演說「沒有提到台獨，但可見到台獨的理念」，未來兩年，兩岸關係不會有明顯變化，對抗格局不變；但中國大陸方面會持續推動中共中央台辦4月上旬推出的十項措施，推進跟台灣民間的交流。

解放軍 賴清德 國防部

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