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就職2周年 賴清德：阻外力改變台海現狀 堅拒「以和平包裝統一」

記者周佑政蔡晉宇／台北報導
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賴清德總統執政滿兩周年，20日在總統府發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改...
賴清德總統執政滿兩周年，20日在總統府發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀，是台灣的國家戰略目標。(記者潘俊宏／攝影)

賴政府的兩岸立場備受關注，賴清德總統20日在就職兩周年談話中表示，維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。他強調，台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方；台灣願意在對等尊嚴原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

賴清德上任滿兩年，在總統府發表「總統直選30年，勇敢追求未來」談話。賴清德說，30年前人民選擇用民主決定國家的方向，今天我們更要用民主的力量決定台灣未來的高度。他表示，台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架；台灣的未來，必須由2300萬人民共同決定。

川習會後，美國總統川普對「台獨」說重話。賴清德表示，過去兩年執政，他堅持守護民主自由的生活方式、維持台海和平穩定的現狀。他說，歷史告訴我們，和平不能只靠善意，更不能建立在讓步與幻想之上，和平要靠團結厚植國力、靠清楚的國家意志，也靠與國際民主夥伴的緊密合作，才能以實力取得真正和平。

對於過去兩年多來，國內政治局勢動盪，賴清德表示，國內朝野因為國家方向不同，國會出現前所未有的僵局，致使國家的人事、預算、法案都無法順利推行，因此，台灣面對的，不只是單一挑戰，而是國家能否在變局中站穩腳步、在分歧中持續前進的總體考驗。

談到軍購，賴清德強調，立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，來進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力。

他說，台灣務必要成為有實力保護自己，也能維護台海和平穩定的國家，這不僅是他對台灣人民的承諾，也是台灣應該要向國際社會展現的決心。

針對賴清德520談話，國民黨主席鄭麗文回應表示，對於川習會後台灣立場重大談話，賴清德完全避而不談，選擇自欺欺人、鴕鳥心態，置中華民國國家利益於更加不安的危險境地，「全世界都不支持的台獨，賴清德為什麼不敢正面回答？」民眾黨主席黃國昌也表示，賴清德執政兩年交出成績單蒼白空洞，不僅未能回應人民質疑，反而顯露總統無限擴權，如此傲慢、不知反省、謊話連篇的賴清德，儼然已從「台獨金孫」成為「民主敗家子」。

賴清德

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