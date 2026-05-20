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川賴若通話 前綠委：備答台獨、避「中華民國台灣」怪詞

記者黃婉婷／台北21日電
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民進黨前立委林濁水。(本報資料照片)
民進黨前立委林濁水。(本報資料照片)

川普總統昨日稱將與中華民國總統賴清德談話。民進黨前立委林濁水21日指出，看來成真機會非常大，只要應對得好絕對是好事，他提醒政府不能再以抽象、四平八穩回應川普，須準備「偷晶片質疑」與「go independent（宣布獨立）」等尖銳問題，並捨棄「中華民國台灣」等怪異詞彙。

林濁水指出，總統府對於怎麼應對很抽象、四平八穩，但川普向來厭煩四平八穩也討厭抽象。所以尖銳的問題，像是台灣是不是偷晶片、要不要go independent（宣布獨立）等直接的議題，一定要有所準備。坦白說，被川普一路罵偷晶片，罵到現在不論是政府或台積電一直不吭聲，只不斷呼籲不要疑美實在不可思議。「這次面對面了，再沒有不吭聲只喚不疑美的空間了」。

林濁水續指，要不要go independent ，官方已有太多回應，但內容大都像是對內、對民眾演講，或和藍白互相辯駁，一點也不像要講給有基本國際政治、國際法素養的人聽，這些話一旦川賴會時恐怕得剃除；這樣的問題不多，但只要有就要避免，比如「中華民國台灣」就是很不要當的怪詞。

林濁水提到，一面講台灣是主權獨立國家，一面講不要台獨也不容易讓人聽懂。無論如何，賴清德曾經一再強調講國家四要素，這當然非講不可，但似乎稍加兩句闡述更好。還有面對美國的「一個中國政策」，似乎也從來沒有有說服力的回應。好好準備一定是需要的。

最後，林濁水表示，台灣在國際有時常受到很大尊重，但更常委曲得不得了，這也是事實，但是總統身份要表達沒受到公平待遇就好了，但要向川普什麼表達人民的心聲嗎？似乎不那麼好。

中華民國 川普 賴清德

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