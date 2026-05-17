新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

九年前，美國總統川普在第一任任內與中國國家主席習近平 首次會晤，隨後美中展開了長達數年的激烈對抗；但九年後，歷史轉了個大彎，最新一輪的「川習會 」落幕，美中關係驚覺已從對抗走向合作。在這場大國博弈的牌局中，台灣一覺醒來，發現自己不僅恐怕被推向美中共管的實驗室，甚至在川普口中，降格成了「一個地方」。

這場國際政治的巨變，核心在於地緣政治現實的殘酷重組。美國近年在應對全球多點爆發的衝突中，逐漸感到力不從心。華府 發現若沒有北京配合，美國根本無法獨自收拾殘局。當美國的戰略利益需要中國的協助時，台灣自然成了被擺上天平、隨時準備被權衡的籌碼。

此次美中雙方都對台灣議題拋出「大白話」，習近平直言：「台獨與和平水火不容」，這條紅線畫得毫無懸念。川普亦表明：「不想看到有人推動獨立。」甚至強調美國不想大老遠跑9500英里去打一場與自身利益無直接關聯的戰爭。川普要習近平冷靜，更要台灣「冷靜下來」。這番談話的實質外延，等同於宣告台灣進入由美中兩大強權「共同控管」的階段。

川普結束訪問後，接受美國媒體專訪中提到台灣時，在用字遣詞上格外小心翼翼：「我們會稱它為一個地方（a place），因為沒有人知道該怎麼定義它。」這不只是稱呼上的矮化，更是國際政治現實中實質主權地位的解構。在不想捲入戰爭的最高指導原則下，台灣連名字都沒了，淪為一個面目模糊的地理名詞。

面對美中聯手畫出的高壓線，等了一晚，總統府的回應是解讀美方「對台政策的一貫立場沒有改變」，並強調致力維護兩岸現狀，試圖抹去賴清德總統過去自許為「務實台獨工作者」的色彩，以及過往強硬的兩岸對抗調性。平心而論，府方選擇低頭吞下「維持現狀」，確實是不得不為的現實妥協，也算明智。

然而，府方隨後話鋒一轉，搬出台灣關係法，大談美台軍售規模與金額屢創新高，感謝美方提供精良裝備云云。這番隔空喊話，名為感謝，實為提醒美方不能因此對台軍售喊停或縮水。但這招對川普顯然抓錯藥方。川普已在專訪中將對台軍售視為可暫時擱置、視中國表現而定的「談判籌碼」，其潛台詞再清晰不過，他的商人戰略邏輯思考是如何「不得罪習近平，又能從台灣（或中國）賺到錢」。

這場川習會證明，沒有永遠的對抗，只有永遠的利益。當美中從對抗走向合作，台灣從過去抗中的「民主前線」，瞬間變成大國維持區域平衡、避免擦槍走火的「一個地方」。台灣必須看清，當美國總統開始計算9500英里的距離與代價時，任何將自身安全寄託於單一外部大國的戰略，都是極其盲目且危險的。