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台前駐美官員示警：美政策轉向 賴清德面臨狀況比扁時代惡劣

記者張文馨陳宥菘／台北17日電
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川習會後，賴清德總統面臨的狀況比前總統陳水扁時代惡劣。（本報資料照片）
川習會後，賴清德總統面臨的狀況比前總統陳水扁時代惡劣。（本報資料照片）

針對美國總統川普對台的相關談話，台灣前駐美官員表示，從川普到國務卿魯比歐，嘴巴上說對台政策不變，實際上都改變了；當前局勢非常複雜，因為中國大陸的實力增強，美國實力在減弱，台灣局勢也發生變化，賴清德總統面臨的狀況比前總統陳水扁時代惡劣。

這位人士表示，從川普與中國大陸國家主席習近平在北京交手，可以看出情勢變化；首先是美國式微，伊朗僵局、以哈衝突乃至俄烏戰爭，都還沒有結束，習近平當面告訴川普「美國正在衰落」（而川普推給前任總統拜登），表示習近平真的是這樣看，這對美國來說是非常大的汙辱。

他說，其次是中國實力上升，從AI、電動車、稀土到對伊朗的影響力等，在在扼住美國的喉嚨。第三，台灣也發生變化，過去八年台灣一直穩定小心，謹守「兩岸領導人互不口出惡言」的鐵律，事實上習近平也從未直接點名批評過前總統蔡英文。

曾經參與台灣國家安全事務的人士說，「和平統一」是北京的一貫論述，美國從未附和，而是用台灣關係法為基礎，稱台灣議題要透過和平方式來解決；如今，就在中國大陸，魯比歐就提到中方傾向讓台灣人民要透過公投方式來決定未來，包含和平統一的構想，也意味著美對台政策已經有所不一樣。

他說，川普此行針對台灣議題的最重大表態，就是從他嘴巴裡面說出「不要台灣獨立」，這是習近平的期待；川普還說，要好好考慮對台軍售，顯然習近平給川普很大壓力，川普不想為此得罪這位好友。

前駐美官員表示，美國國會議員在行前就要求川普支持台灣、遵守台灣關係法，從事後來看，川普沒有完全遵守，但也沒有忽視；川普的表態沒有脫離美國的「一個中國政策」，而美國對台政策發生轉變是現在進行式，接下來要看川普是不是願意在軍售案上簽字，是不是同意讓賴總統過境美國本土，未來會更好或更壞仍要再觀察。

但他也指出，從美中實力消長，到台灣在對外行動和論述的取捨，賴總統面對的狀況，比陳水扁時代更惡劣。

陸委會副主委沈有忠與外交部政務次長陳明祺，昨出席台北一場針對川習會後續美中台關係的座談會，二人會前共同受訪。

沈有忠昨天表示，政府當前政策致力於維持台海和平穩定現狀，會持續與美方保持溝通。陳明祺說，川普才剛返回華府，美方還未就川習會向台灣做簡報。

對於川普稱「不希望有人走向獨立」，陳明祺表示，中華民國是一個主權獨立的國家，且與中華人民共和國互不隸屬，也只有2300萬台灣人民才可以透過民主的方式決定自己的命運。

針對川普與習近平談論對台軍售，引發美鬆動對台六項保證的討論。沈有忠稱，川普強調沒有在台灣問題上對中方有任何承諾，這是非常重要的訊號，外界的質疑是超譯，不用太過擔心。

陳明祺說，台灣當然希望不要討論軍售議題，川普說是習近平主動提起，但美方一貫立場都是支持台灣國防，台美軍售是區域和平穩定的基石。

習近平 川普 賴清德

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