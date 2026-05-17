G2成形／美中壓制台獨 賴政府別誤判情勢

美中管控台獨成形，中國欲與「美國建立建設性戰略穩定關係」。圖為大陸國家主席習近平在北京中南海向美國總統川普介紹皇家園林。（路透）

川普 在飛離北京的空軍一號上對媒體大談台灣議題，最具警告意味的是，川普表示「不想看到有人走向獨立」，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。這話針對性十足，也凸顯在川習會後，美中「G2」管控台獨成形，賴政府切勿誤判情勢、推車撞壁，回歸中華民國憲法定位，緩和台海情勢，才是「保台」之道。

直到空軍一號起飛返國前，無論是白宮 釋出訊息或是川普自己都避談台灣，但就像美國財長貝森特 所言，沒有台灣議題，就不算真正的美中峰會。果然從川普事後的說法，台灣不僅是雙方交鋒的重點，更顯現了川普對台政策的轉向，這正是台灣最擔憂的。

首先是川普對台獨的表態，此前各界預測北京可能向美方施壓，從過去「不支持台獨」轉為更趨向北京立場的「反對台獨」，而川普最新說法是「不想看到有人走向獨立」，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。

川普沒有直接說「反對」，但表明不想看到這種情況，這比「不支持」更加明確，也帶有主觀期望，而且說不希望「有人」走向獨立，針對的對象不言可喻。至於他不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持，福斯新聞指，這是提醒台北不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。而王毅在說明川習會共識時稱，美方「不認同也不接受」台灣走向獨立，從語意看，與川普說的「不想看到」也算接近。

川普還透露，習近平詢問，若北京攻擊台灣，美國是否會防衛，但他拒絕回答。至於對台軍售案，他也沒給明確答案，只說很快會做決定。但他又說，「我們現在最不需要的，就是一場距離我們9500英里的戰爭」。現在看來要完全取消軍售可能性不大，但可能推遲或分批進行，以減緩北京的壓力。

儘管川普聲稱沒有對習近平做出承諾，對台政策也沒有改變，但他不僅打破對台六項保證，直接與習談對台軍售，也改變對台獨的口徑，態度更為明確。習近平此前近乎「不惜一戰」的措辭畫出台灣問題紅線，川普顯然「接收」到也作出呼應和調整。

情勢變化的背後有更大的美中關係框架已被搭起，即雙方要建構「建設性戰略穩定關係」新定位，用川普的話就是「G2」（兩國集團）。北京強調新定位應是「分歧可控」的常態穩定，不能像雲霄飛車起伏不定，尤其要信守承諾，相向而行，大白話就是要美國共同管控台獨。對北京來說，沒有管控好台灣問題，就沒有穩定的美中關係。而維持此新定位的重要元素是「元首外交」，在川普提出邀請後，王毅已證實習將於今年秋季對美進行國是訪問。

賴政府將迎來執政兩周年，過去兩年，兩岸更緊繃，敵意不斷升高，衝擊民間交流與經貿。兩岸關係的惡化也限縮台灣的國際空間與元首出訪，國際處境更艱難。如今川普表態「不想看到有人走向獨立」，在防衛台灣上持續模糊，軍售也未定。賴政府如果一廂情願，繼續倚美「抗中」，以為這樣就能「保台」，將是嚴重誤判。回到中華民國憲法定位，恢復兩岸交流，緩和台海才是有利台灣的戰略作為。