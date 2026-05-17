G2成形／美中壓制台獨 賴政府別誤判情勢
川普在飛離北京的空軍一號上對媒體大談台灣議題，最具警告意味的是，川普表示「不想看到有人走向獨立」，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。這話針對性十足，也凸顯在川習會後，美中「G2」管控台獨成形，賴政府切勿誤判情勢、推車撞壁，回歸中華民國憲法定位，緩和台海情勢，才是「保台」之道。
直到空軍一號起飛返國前，無論是白宮釋出訊息或是川普自己都避談台灣，但就像美國財長貝森特所言，沒有台灣議題，就不算真正的美中峰會。果然從川普事後的說法，台灣不僅是雙方交鋒的重點，更顯現了川普對台政策的轉向，這正是台灣最擔憂的。
首先是川普對台獨的表態，此前各界預測北京可能向美方施壓，從過去「不支持台獨」轉為更趨向北京立場的「反對台獨」，而川普最新說法是「不想看到有人走向獨立」，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。
川普沒有直接說「反對」，但表明不想看到這種情況，這比「不支持」更加明確，也帶有主觀期望，而且說不希望「有人」走向獨立，針對的對象不言可喻。至於他不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持，福斯新聞指，這是提醒台北不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。而王毅在說明川習會共識時稱，美方「不認同也不接受」台灣走向獨立，從語意看，與川普說的「不想看到」也算接近。
川普還透露，習近平詢問，若北京攻擊台灣，美國是否會防衛，但他拒絕回答。至於對台軍售案，他也沒給明確答案，只說很快會做決定。但他又說，「我們現在最不需要的，就是一場距離我們9500英里的戰爭」。現在看來要完全取消軍售可能性不大，但可能推遲或分批進行，以減緩北京的壓力。
儘管川普聲稱沒有對習近平做出承諾，對台政策也沒有改變，但他不僅打破對台六項保證，直接與習談對台軍售，也改變對台獨的口徑，態度更為明確。習近平此前近乎「不惜一戰」的措辭畫出台灣問題紅線，川普顯然「接收」到也作出呼應和調整。
情勢變化的背後有更大的美中關係框架已被搭起，即雙方要建構「建設性戰略穩定關係」新定位，用川普的話就是「G2」（兩國集團）。北京強調新定位應是「分歧可控」的常態穩定，不能像雲霄飛車起伏不定，尤其要信守承諾，相向而行，大白話就是要美國共同管控台獨。對北京來說，沒有管控好台灣問題，就沒有穩定的美中關係。而維持此新定位的重要元素是「元首外交」，在川普提出邀請後，王毅已證實習將於今年秋季對美進行國是訪問。
賴政府將迎來執政兩周年，過去兩年，兩岸更緊繃，敵意不斷升高，衝擊民間交流與經貿。兩岸關係的惡化也限縮台灣的國際空間與元首出訪，國際處境更艱難。如今川普表態「不想看到有人走向獨立」，在防衛台灣上持續模糊，軍售也未定。賴政府如果一廂情願，繼續倚美「抗中」，以為這樣就能「保台」，將是嚴重誤判。回到中華民國憲法定位，恢復兩岸交流，緩和台海才是有利台灣的戰略作為。
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