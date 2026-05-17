我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄧愷威先發5局飆7K無失分 收下本季首場先發勝投

台式飯糰意外南加爆紅 洋人排隊嘗鮮 只因...

G2成形／美中壓制台獨 賴政府別誤判情勢

記者 羅印冲
聽新聞
test
0:00 /0:00
美中管控台獨成形，中國欲與「美國建立建設性戰略穩定關係」。圖為大陸國家主席習近平...
美中管控台獨成形，中國欲與「美國建立建設性戰略穩定關係」。圖為大陸國家主席習近平在北京中南海向美國總統川普介紹皇家園林。（路透）

川普在飛離北京的空軍一號上對媒體大談台灣議題，最具警告意味的是，川普表示「不想看到有人走向獨立」，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。這話針對性十足，也凸顯在川習會後，美中「G2」管控台獨成形，賴政府切勿誤判情勢、推車撞壁，回歸中華民國憲法定位，緩和台海情勢，才是「保台」之道。

直到空軍一號起飛返國前，無論是白宮釋出訊息或是川普自己都避談台灣，但就像美國財長貝森特所言，沒有台灣議題，就不算真正的美中峰會。果然從川普事後的說法，台灣不僅是雙方交鋒的重點，更顯現了川普對台政策的轉向，這正是台灣最擔憂的。

首先是川普對台獨的表態，此前各界預測北京可能向美方施壓，從過去「不支持台獨」轉為更趨向北京立場的「反對台獨」，而川普最新說法是「不想看到有人走向獨立」，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。

川普沒有直接說「反對」，但表明不想看到這種情況，這比「不支持」更加明確，也帶有主觀期望，而且說不希望「有人」走向獨立，針對的對象不言可喻。至於他不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持，福斯新聞指，這是提醒台北不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。而王毅在說明川習會共識時稱，美方「不認同也不接受」台灣走向獨立，從語意看，與川普說的「不想看到」也算接近。

川普還透露，習近平詢問，若北京攻擊台灣，美國是否會防衛，但他拒絕回答。至於對台軍售案，他也沒給明確答案，只說很快會做決定。但他又說，「我們現在最不需要的，就是一場距離我們9500英里的戰爭」。現在看來要完全取消軍售可能性不大，但可能推遲或分批進行，以減緩北京的壓力。

儘管川普聲稱沒有對習近平做出承諾，對台政策也沒有改變，但他不僅打破對台六項保證，直接與習談對台軍售，也改變對台獨的口徑，態度更為明確。習近平此前近乎「不惜一戰」的措辭畫出台灣問題紅線，川普顯然「接收」到也作出呼應和調整。

情勢變化的背後有更大的美中關係框架已被搭起，即雙方要建構「建設性戰略穩定關係」新定位，用川普的話就是「G2」（兩國集團）。北京強調新定位應是「分歧可控」的常態穩定，不能像雲霄飛車起伏不定，尤其要信守承諾，相向而行，大白話就是要美國共同管控台獨。對北京來說，沒有管控好台灣問題，就沒有穩定的美中關係。而維持此新定位的重要元素是「元首外交」，在川普提出邀請後，王毅已證實習將於今年秋季對美進行國是訪問。

賴政府將迎來執政兩周年，過去兩年，兩岸更緊繃，敵意不斷升高，衝擊民間交流與經貿。兩岸關係的惡化也限縮台灣的國際空間與元首出訪，國際處境更艱難。如今川普表態「不想看到有人走向獨立」，在防衛台灣上持續模糊，軍售也未定。賴政府如果一廂情願，繼續倚美「抗中」，以為這樣就能「保台」，將是嚴重誤判。回到中華民國憲法定位，恢復兩岸交流，緩和台海才是有利台灣的戰略作為。

川普 貝森特 白宮

上一則

賈永婕稱「不當台灣人就走」 藍議員嗆：徹底「青鳥化」

下一則

拚海馬士首期款 卓榮泰將加開院會趕進度

延伸閱讀

新聞眼／川普「不希望台獨」比反台獨震撼 台面臨美中壓力

新聞眼／川普「不希望台獨」比反台獨震撼 台面臨美中壓力
川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持
台國安官員：美方釋出訊號大致一致 川普傳遞3大訊號

台國安官員：美方釋出訊號大致一致 川普傳遞3大訊號
台前駐美官員示警：美政策轉向 賴清德面臨狀況比扁時代惡劣

台前駐美官員示警：美政策轉向 賴清德面臨狀況比扁時代惡劣

熱門新聞

擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
賴清德總統。（聯合報系資料照）

川習會將登場…「賴清德最怕川普喊4字」恐害他沒戲唱

2026-05-11 08:10
7歲男童翔翔因原生家庭無力照顧，出生後即被安置，一歲時進入寄養家庭，一待六年寄養爸媽成為他的依靠。（彰化家扶中心提供）

7歲童跨國出養前夕落淚 寄養家庭陪走最後一哩路

2026-05-11 18:03
賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

紐時揭賴清德訪非內幕 官員只准帶隨身行李 飛機餐吃這些

2026-05-14 13:16
圖為圓山飯店外觀。(本報系資料照)

CBS主播稱隔空報川習會遭禁止 圓山飯店回應了

2026-05-16 16:48
台北市長蔣萬安。（中央社）

神預言柯文哲「空亡」17年 蔣萬安當總統？她說缺這東西

2026-05-14 12:50

超人氣

更多 >
美國昨天為何全國降半旗？

美國昨天為何全國降半旗？
中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…
華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊
給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權

給前妻98%股份換自由 61歲總裁天價離婚 分割近2億股權
新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰

新娘換裝回來 22桌賓客卻為這事全走光 河南新人超崩潰