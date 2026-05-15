台國安緊盯川習會：正面看待有助區域情勢穩定的作為

中國國家主席習近平14日與美國總統特朗普參觀天壇。 （新華社）

台國安團隊緊盯川習會 ，並與美方保持密切聯繫；針對首日的川習會成果，國安人士指出，美國總統川普 會晤中國國家主席習近平 的核心目標在於美中經貿衝突和降低以中國為核心的地緣政治不確定性。國安人士表示，就台灣而言，所有有助於區域情勢穩定的，有可能管理片面行為帶來印太區域風險的行為，都會正面看待，也會持續與美方共同努力。

比較美中兩份摘要的內容差異，國安人士指出，台美持續緊密聯繫，美方也在近日公開表達對台灣的堅定支持；新華社先單獨說明對台立場，強調習近平警告川普若沒處理好台灣議題，中美關係就會十分危險，第二次在完整內容論述時，把台灣的段落給塞進去，對比多年以來美中元首碰面時，中國經常會塞進一段實際上根本沒有發生的內容，或是中國方面自己的詮釋跟解釋的內容；而對照美國白宮傍晚所釋出的摘要內容，確實也沒有提及台灣。

對於中方宣稱與美國建構中美建設性戰略穩定關係，國安人士表示，這是習近平已經主張了好幾年的大國關係，關鍵不是秩序的穩定，而是這套秩序必須「由我們共同商量出來」，如今商量只是起點，還沒有完成。

另外，國安人士說，川習登天壇背後的意味耐人尋味，天壇指的是皇帝祭天的地方，是君權神授，習近平今天帶著由人民選出來，獲得人民授權的美國總統川普登上天壇，展現中國對自身制度的自信，更反映其拒絕外界對中國制度發展非民主的批評。

國民黨前駐美副代表黃裕鈞表示，習近平在台灣問題上動用了近年最嚴厲的措辭，直指「台獨與台海和平水火不容」。然而，在這種「硬語氣」背後，實質政策卻顯現出某種戰略留白：北京並未逼出第四公報，也未達成任何白紙黑字的書面承諾。習近平的重話，重在姿態而非內容。

黃裕鈞指出，北京的真實盤算：大棋盤上的「籌碼」而非「引信」。對當前的北京而言，深陷經濟轉型困境，最不需要的就是一場立即爆發的台海危機。習近平真正的目標，是將美中關係框進「G2」格局——兩強共管世界。在這一邏輯下，台灣是衡量彼此實力的籌碼，而非必須立刻引爆的引信。

他表示，因此，習近平所強調的「應做夥伴而非對手」、「共同跨越修昔底德陷阱」，透露出北京正試圖以「管理對抗」取代「直接衝突」。這證明了以對話、溝通為主軸的路線在當前局勢中具備可行性，國民黨長期主張的對話策略並非天真，而是洞察棋局趨勢後的現實選擇。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢向本報分析，習近平的「台灣問題處理不好，兩國（中美）就會碰撞甚至衝突」表述，隱含軍事味道，顯示中共對於台灣問題的定性升級，習近平最要強調的是，中美要共同管控台獨。中華戰略前瞻協會研究員揭仲則認為，美方事後公布的摘要未提到台灣，不排除事前溝通時已經做出若干讓步。

台灣大學政治系教授張登及分析，習近平給川普的壓力可能非常大，讓美方第一天不提，以免影響隔天的會談；中方其實已經把底牌開得很清楚：「如果要競爭性共存，台海問題就必須慎之又慎」。

王信賢指出，近年中美元首會談，習近平對台灣問題的談法非常制式，如「台灣是中國核心利益的核心」、「中美關係政治基礎中的基礎」、「是一條不可逾越的紅線」，但這次發言出現新的內容，且更為嚴峻。

張登及則說，北京意思是，如果台海問題沒辦法處理好，整個戰略穩定關係都會受影響，這是要求美方在台海問題上給中方再保證。他表示，中方的話是在為川普這一任期的美中關係定錨，重點在「合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期」。

王信賢指出，2022年習近平與時任美國總統拜登通話時說，台灣問題若處理不好，「將會對兩國關係造成顛覆性影響」。這次習直接點出「碰撞」甚至「衝突」，含有軍事味道，加上後面提到的「十分危險」、「水火不容」，顯示中共對於台灣問題的定性升級。

王信賢認為，習近平首要向川普強調的是「中美要共同管控台獨」。這次表述升級，反映台灣目前在各方面的表現讓北京有「急迫感」。

他並研判，川普訪陸前被問到台灣問題時指，若台灣能選出「合適的總統」，衝突大概可以避免，推估中方已事先將習近平這次的說法轉達給美方，川普這段話顯然是講給北京聽，表示理解北京為什麼在這個議題上愈來愈急迫。

至於美國國防部長赫塞斯、大陸國防部長董軍一起坐上談判桌，王信賢研判，這與過去情況較不同，估計可能涉及對台軍售的關切，以及雙方軍事安全、核武管控等問題。