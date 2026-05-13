我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

好市多園藝8種商品易搞混 草籽、肥料、盆栽土用途一次看

北一女老師區桂芝喊「零軍購」台教育部發聲： 言論應謹守分際

記者柯美儀／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北一女教師區桂芝近日在節目上主張支持軍購歸零，相關言論引發爭議，教育部表示，是否...
北一女教師區桂芝近日在節目上主張支持軍購歸零，相關言論引發爭議，教育部表示，是否違反行政中立由縣市政府認定。（本報資料照片）

北一女教師區桂芝日前接受節目訪問，表態反對台灣對美軍購，並稱台灣人若承認自己是中國人「和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」。對此，台教育部表示，社會對教師專業表現與公共言論有較高期待，教育工作者應本於專業並謹守分際；至於是否違反相關規定，將由地方主管機關認定。

立法院8日三讀通過國民黨民眾黨共提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，條文編列上限為新台幣7800億元對美軍購案。區桂芝近日在節目上卻喊出支持軍購歸零，「台灣人就是中國人，如果我們承認這一點，其實和平就來了，一毛錢軍費也不用花了。」相關言論出現在中國大陸央視旗下新媒體《日月譚天》，引發外界爭議。

教育部表示，台灣是民主社會，尊重多元意見與言論自由，但民主的可貴，也建立在對事實、制度運作及國家安全風險的理解之上。

教育部指出，教師作為教育工作者，不只是知識傳授者，更肩負培養學生民主素養與公民思辨能力的重要責任，因此社會對教師的專業表現與公共言論，自然也有更高期待，教育工作者的公共發言，也應建立在對民主制度、社會責任及教育專業之基本理解上，本於專業、謹守分際。

教育部稱，已多次重申，教育行政中立為核心原則，並請學校督導教師執行教學及行政職務時恪遵法令、嚴守專業分際。地方政府也應加強宣導並督導學校，落實教師應遵守《教師法》第32條第1項第6款所定義務，嚴守職分、發揚師道與專業精神，避免不當政治宣傳，維護校園專業與教育行政中立。

教育部表示，高級中等以下學校教師是否違反教育行政中立，仍涉及個案事實認定及相關調查程序，依地方制度法規定，屬地方主管機關權責事項，地方政府應依法處理。

國民黨 民眾黨

上一則

傳鄭麗文訪美 要求僑胞「落地接待」前藍委：一定是誤傳

延伸閱讀

台立院通過7800億軍購條例 國防部：極易造成戰力缺口

台立院通過7800億軍購條例 國防部：極易造成戰力缺口
府院擬推二次軍購條例 在野批土匪：政府一再提款

府院擬推二次軍購條例 在野批土匪：政府一再提款
縱容性不當行為教師轉校續任？洛聯合學區遭聯邦調查

縱容性不當行為教師轉校續任？洛聯合學區遭聯邦調查

兩科不及格告學校霸凌要國賠 男大生求償200萬被法官打臉

兩科不及格告學校霸凌要國賠 男大生求償200萬被法官打臉

熱門新聞

賴清德總統。（聯合報系資料照）

川習會將登場…「賴清德最怕川普喊4字」恐害他沒戲唱

2026-05-11 08:10
南投一名高中生透過繁星高中台灣大學，卻因父母都是大陸籍，他在18歲必須離台，導致無法就讀台灣。圖為台大校園。（本報資料照片）

陸籍生繁星上台大被迫離境棄讀 陸委會稱特別開例不公平

2026-04-30 22:46
長榮集團創辦人張榮發。（本報資料照片）

張榮發基金會提「死因贈與」訴訟 張國煒繼承遺產恐沒了？

2026-05-05 20:57
新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
7歲男童翔翔因原生家庭無力照顧，出生後即被安置，一歲時進入寄養家庭，一待六年寄養爸媽成為他的依靠。（彰化家扶中心提供）

7歲童跨國出養前夕落淚 寄養家庭陪走最後一哩路

2026-05-11 18:03
新竹一對彭姓姊妹遊韓返台降落前，在機上爽聊line遭送辦，桃園地院進行簡易判決，將姊妹倆各判處2萬元罰金。(記者黃仲明／攝影)

機上違規通話罔顧飛安 姊妹返台途中爽聊LINE下場慘

2026-05-09 00:34

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父