國民黨副主席張榮恭：只有兩岸人民的交往有共同文化基礎

中國國民黨副主席張榮恭11日在北京表示，只有兩岸人民的交往是有共同文化基礎，這就是兩岸交流的特色，因為有共同的中華文化。（記者廖士鋒／攝影）

第三屆海峽兩岸中華文化峰會11日上午在北京開幕，國民黨 副主席張榮恭指出，只有兩岸人民的交往是有共同文化基礎，這就是兩岸交流的特色，因為有共同的中華文化。

國民黨副主席張榮恭致詞時，引用英國史學家湯恩比（Arnold Joseph Toynbee）曾說19世紀是英國人的世紀，20世紀是美國人的世紀，21世紀是中國人的世界，以及1978年美國白宮國安顧問布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）為了推進美國與中共 建交，而到訪北京故宮，並傾倒於中華文化的故事。他說，我們台灣人民都跟世界各國人民交往，但是雙方並沒有共同的文化基礎，同樣的大陸人民也跟世界各國人民交往，但是有共同的文化基礎嗎？只有兩岸人民的交往是有共同文化基礎，這就是兩岸交流的特色，因為有共同的中華文化。

張榮恭強調，台灣絕大多數人的祖先都是從唐山而來，台灣人都姓中國姓都講中國話，都寫中國字，都過中國節日，都敬中國神明。所以中華文化在台灣發展很茁壯，是兩岸民族情感的重要連結。中華文化一直在台灣是社會的基因，實踐在台灣人的生活當中，縱使在日據時期，依然台灣人民堅持文化傳承，一直到台灣光復，所以台灣人有台灣意識，我們作為道道地地的台灣人，根據我們的文化基因，也應該是堂堂正正的中國人。相信透過兩岸的民間交流，文化交流，可以共同不斷地迸發出中華文化的新火花。

他指出，去年江蘇大劇院的紅樓夢到台灣演出一票難求，今年浙江省小百花越劇團睽違15年之後重新登陸台灣表演，幾千張票開賣，幾分鐘之內全部賣光，所以兩岸文化的共同的美感是相通的。4月10號，鄭麗文主席和習近平總書記會面對話，也提到國共兩黨兩岸雙方可以致力維護中華歷史、弘揚中華文化。鄭麗文會見在座的北京市委書記尹力時，也提及台灣和北京完全可以加強文化交流。4月12號當天中共中央台辦授權宣布的10項對台友好措施當中，也提到推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保存傳承創新發展，這完全是國民黨，也相信是台灣社會所共同樂見的。

前行政院長、中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄提出了兩點觀察，首先這次的峰會是文化交流，不只停留在一個理念的探討上，能夠進一步的落實到實務方面，無論是文學、影視、出版或是其他的文創產業，都提供了一種具體的對話和合作的空間，有助於激發新的思考跟新的可能。其次峰會在形式上結合了展演及參訪，也顧及到不同時代的需求，除了專業人士的討論，也納入了青年和流行文化，使文化不僅在被討論，也能夠被感受和體驗，進而呈現出更多元而立體的面貌。

他指出，期待北京文化峰會能夠持續發展，成為一個長期而穩定的交流平台。我們從交流中建立信任，往來中縮短距離，逐步的形成面對未來問題的共同思考，更能夠加強兩岸共同發揚中華文化的價值，在更廣大的範圍裡能夠發揮正向的作用，為當前世界的可持續發展提供有深度有遠見的貢獻。

本次開幕式還邀請兩岸故宮的兩位前院長馮明珠、單霽翔進行演講，分別講述了台北故宮、故宮南院以及北京中軸線的文化保護與傳承發展。