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可能重新承認台灣？宏都拉斯總統：正重審前政府對中協議

可能重新承認台灣？宏都拉斯總統：正重審前政府對中協議

編譯周辰陽／即時報導
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宏都拉斯總統阿斯夫拉6日在美國加州比佛利山莊希爾頓飯店舉行的第29屆米爾肯研究院...
宏都拉斯總統阿斯夫拉6日在美國加州比佛利山莊希爾頓飯店舉行的第29屆米爾肯研究院全球會議上發表談話。(路透)

宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）接受彭博電視訪談時表示，正重新檢視前任政府與中國簽署的協議。彭博指出，此舉可能有助於美國削弱中國在拉丁美洲的影響力，並促使宏都拉斯重新承認台灣。

阿斯夫拉表示，在宏都拉斯對亞洲關係做出「最終決定」之前，政府必須先檢視前總統秀馬拉．卡斯楚（Xiomara Castro）政府簽署的承諾與協議；卡斯楚政府於2023年選擇承認中國而非台灣。

阿斯夫拉說，宏都拉斯始終尋求與最符合國家利益的盟邦維持最佳關係，並推動能帶來更大效益的商業交流。他表示，身為總統，他的責任就是尋找能為宏都拉斯帶來更多貿易與投資的盟邦。

被問及先前曾提到「斷交」，近期則改稱「重新檢視」，為何用詞出現變化時，阿斯夫拉表示，新政府必須先了解前政府與中國簽署哪些協議與承諾，才能進行完整檢視。他強調，政府必須保持謹慎，清楚了解目前處境後，才能採取正確行動。

對於美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）本周呼籲宏都拉斯承認台灣，阿斯夫拉回應說，這也是整體檢視的一部分，政府將針對宏都拉斯與中國之間可能存在的承諾，採取具體且穩妥的步驟，同時尋求最好的關係與商業交流。

他還表示，中國企業華為技術公司（Huawei Technologies Co.）的電信設備也在檢視範圍內，而宏都拉斯目前正與美國政府討論，使用思科系統公司（Cisco Systems Inc.）技術的可能性。

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