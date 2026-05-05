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賴清德出訪返台大繞路 避開敏感飛航情報區 專家揭關鍵

記者胡瑞玲／台北5日電
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中華民國總統賴清德赴友邦史瓦帝尼訪問，自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台。（記者黃仲...
中華民國總統賴清德赴友邦史瓦帝尼訪問，自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台。（記者黃仲明／攝影）

中華民國總統賴清德結束友邦史瓦帝尼國是訪問，今上午返抵台灣。針對賴清德搭乘史國專機返台路線，學者認為，回程繞飛是聰明之舉，「A340飛機是關鍵」，因有四顆引擎，即便壞了一顆也還有三個可以飛，非滿載的情況下也可以飛很遠，不用擔心燃油問題，此外該路線也避開不允許的飛航情報區。

賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，今天上午順利返台。去程與返程搭乘由華航退役的史王的A340專機，史副總理札特莉全程陪同。盤點賴清德這次造訪史國的種種，可以簡單總結成「去程突襲、回程繞路」，考驗外交及國安人員能力的「驚奇之旅」。

由於印度洋三國（模里西斯、塞席爾、馬達加斯加）拒絕我方專機飛越申請，賴清德總統被迫取消參加史瓦帝尼國王登基40周年的慶典。但在我方與史方的安排下，先是副總理札杜莉以特使身分來訪。

賴清德於5月2日凌晨與她一起飛回史國，抵達當地才對外宣布；如今賴清德返國，同樣事先不公告行程，而是航迷利用網站追蹤到專機的行程，總統府直到今天早晨專機降落前不久，才宣布總統將於桃園機場發表出訪感言。

根據「Flightradar24」航班追蹤網站資料，A340國王專機，當地時間4日中午12時50分（台北晚間18時50分），自曼齊尼（Manzii）的國王機場起飛，對比飛航情報區劃分，可見該架飛機繞過較為下方的模里西斯情報區，飛行時間約16小時。

針對賴清德回程的飛航路線，長榮大學運管系教授黃泰林說，該架飛機從印度洋往南飛，盡管不清楚飛航計畫書怎麼寫，但從飛行路徑來看，這樣的路線受到的外力干擾會比較少。

黃泰林進一步指出，一般雙引擎飛機，若一顆故障時，就要盡快靠近陸地進行維修。賴清德此次飛行路線較遠離陸地，主要關鍵在於A340有四顆引擎，即便壞掉一顆，也還有三顆可以飛，飛行路線遠離陸地也沒問題，因此也勁量避開不允許的飛航情報區。

至於這樣的飛行路線燃油是否足夠？黃泰林表示，從新加坡至紐約，若以新的飛機A350飛行一定沒問題，A340雖然比較舊，但有四個引擎，在不完全載重下，航程仍能飛很遠，中間不落地加油一定是有計算過載重載油。

成功大學交管系副教授戴佐敏則認為，這樣的飛行路線很聰明，回程確實繞路了，去程路徑雖然比較短，但因為是保密人家也不知道，回程不惹事就是繞著回來，A340確實能在航程內完成任務，主要關鍵在於有四個引擎，飛行路徑可以離陸地遠一點。

中華民國 台大 賴清德

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