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台外交部稱ATA美有先例 學者批「不恰當」：美總統都是去戰地

記者周佑政／綜合報導
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賴清德總統2日在臉書上貼出抵達非洲友邦史瓦帝尼的照片。(圖／取自賴清德臉書)
賴清德總統2日在臉書上貼出抵達非洲友邦史瓦帝尼的照片。(圖／取自賴清德臉書)

中華民國賴清德總統1日「突破封鎖」出訪非洲友邦史瓦帝尼，台灣外交部稱是以國際間常見的「ATA模式」(Arrival-Then-Announcement，先祕密落地後宣布) 訪問，並舉四位美國總統作案例。不過，台灣學者直言，包括小布希、歐巴馬、川普拜登等美國總統的ATA案例，都是前往「戰地」勞軍，但賴清德是去邦交國訪問，稱「外交部舉了非常不恰當的案例」。

涉外人士則表示，原先相對單純的國事訪問，因中國阻撓引起全球關注，中國不僅無法讓台灣在國際消音，反而讓世界看清楚誰在破壞國際秩序；台灣愈是被打壓，就愈會堅定自信地站上世界舞台。

台灣政治大學國關中心兼任研究員嚴震生表示，外交部將幾位美國總統的ATA模式與賴清德訪問史國相提並論，但美國總統去的地方是阿富汗、伊拉克等美軍作戰之處勞軍，當地有戰亂，且類似行程有高度危險性，甚至可能遭遇恐怖分子襲擊，事前當然不能公開；但賴清德是去台灣邦交國，「兩者如何相提並論？」

嚴震生說，如果賴清德是去非邦交國訪問或過境，例如到美國、歐洲、澳洲等國家或地區，為防止消息走漏、安全考量及為避免節外生枝，確實有保密的需要，但此次是去邦交國，國安與外交團隊「吹噓」ATA模式，根本是過度誇大，也極為不恰當。

台灣外交部次長吳志中透過臉書反擊舉例指出，2003年感恩節，時任美國總統小布希祕密飛往伊拉克巴格達，2006年及2008年，小布希曾多次祕密訪問阿富汗與伊拉克；美國前總統歐巴馬延續這種模式，特別在阿富汗撤軍進程中，2010年及2012年，歐巴馬都祕密橫跨大西洋飛往阿富汗。此外，川普總統2018年聖誕節祕密訪問伊拉克、2019年感恩節祕密訪問阿富汗。都是典型的ATA行動。

他說，拜登於2023年2月訪問烏克蘭基輔，被認為是現代ATA模式的巔峰之作；拜登捨棄笨重的「空軍一號」，改搭較小的Ｃ-32(波音757)，飛機降落在波蘭後，轉搭長達十小時的火車進入基輔。

涉外人士指出，這場因「非預期外力」而延宕的行程，在台灣國安外交團隊安排下再次啟程，北京耗費資源的「物理封鎖」，不僅未能切斷台灣與世界的聯繫，反而凸顯中國的威權施壓與台灣的民主韌性，也讓台灣處境成為國際媒體捕捉焦點。

一位前外交官員說，賴政府相關單位宣傳ATA模式根本是轉移焦點，他說台灣人關心的是，為何賴清德訪問邦交國要閃閃躲躲，造成此問題的答案是因賴清德的「務實台獨」路線與中共「壓制台獨」兩股勢力對撞產生的結果。

至於賴清德此行是否對接下來的美中台關係產生影響，政大外交系教授黃奎博認為，影響有限，對美國總統川普或中國領導人習近平而言，賴清德訪問史國，不在他們關心的重要事務清單中。

不過，黃奎博說，賴清德此行可能會有一些「後遺症」，未來賴清德若要訪問其他邦交國，包機途經的國家是否可能像此次受到中方施壓影響，相關友邦是否也都要幫台準備專機，若是這樣的情況常態化，台方的外交空間可能就會縮小；且友邦幫助台方，台方總要「投桃報李」，對邦交國金援等援助可能就要增加。

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