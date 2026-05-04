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賴清德訪史國 華爾街日報：台灣出奇制勝

台灣新聞組／台北4日電
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賴清德總統「閃電訪問」史瓦帝尼，引發國際高度關注。圖為賴清德總統（右）參加史瓦帝...
賴清德總統「閃電訪問」史瓦帝尼，引發國際高度關注。圖為賴清德總統（右）參加史瓦帝尼王國軍禮歡迎儀式。（圖／總統府提供）

賴清德總統原訂上月出訪史瓦帝尼因中國打壓受阻，未料2日突在社群媒體宣布已順利飛抵史國。這項「閃電訪問」引發國際高度關注，「華爾街日報」（WSJ）更以「兩岸在非洲小國比拚意志力，台灣智取中國」為題，盛讚台灣在外交認同的較量中出奇制勝。

除了「華爾街日報」認為台灣在意志較量中得分外，日本每日新聞以「台灣總統閃電訪問非洲」為題，報導賴總統飛抵史國訪問；南韓「朝鮮日報」分析，台灣僅剩12個邦交國，「峰會外交」是台灣維持國際地位的必要策略；美國「商業內幕」非洲版報導說，賴總統的到訪，顯示史國作為台灣在非洲唯一邦交國的重要性；此爭端也凸顯台灣國際空間引發的更廣泛地緣政治衝突，尤其在中國能施加強大政經影響力的地區。

中央社報導，華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）駐台北分析師宋文笛（Sung Wen-ti）認為，圍繞賴總統出訪史瓦帝尼的一連串爭議事件，凸顯北京不擇手段打壓台灣，「台灣將竭力證明自己不會任憑北京實質封殺台灣的國際能見度」。

台灣官員表示，待總統結束國是訪問返台後，才會公布總統抵達史瓦帝尼的具體過程。

華府智庫「大西洋理事會」駐台北分析師宋文笛評論指出，此事件證明了台灣將竭力證明自己不會任憑北京實質封殺其國際能見度。儘管北京試圖透過經濟脅迫等手段封鎖台灣外交空間，但賴總統最終成功現身史國，在爭取外交承認的較量中，確實為台灣贏得重要的一局。

南韓 賴清德 華府

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