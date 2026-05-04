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質疑賴偷渡出訪 藍委：有傷國家尊嚴 別想做什麼就做什麼

台灣新聞組／台北4日電
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藍委質疑賴清德總統「偷渡」出訪有傷尊嚴；圖為賴清德總統抵達史國後，和史王共同簽署...
藍委質疑賴清德總統「偷渡」出訪有傷尊嚴；圖為賴清德總統抵達史國後，和史王共同簽署聯合公報，並見證雙方簽署「關務互助協定」。（圖／總統府提供）

賴清德總統搭史瓦帝尼專機出訪，引發各界討論，國民黨立委馬文君質疑，民進黨一直都說對等尊嚴，但賴總統用這種偷渡方式出訪有尊嚴？反而是很大傷害，其實這關鍵在兩岸關係，這需要靠智慧解決，還是希望賴總統一切以國家利益為考量。

賴清德總統2日傍晚透過臉書宣布，已抵達史瓦帝尼展開國是訪問。他強調，走向世界是台灣人不可剝奪的權利，台灣不尋求對抗，也絕不放棄走向世界。在賴總統抵達後，史瓦帝尼政府透過臉書表示，「中華民國台灣總統賴清德已經抵達史瓦帝尼，歡迎回家，賴清德閣下。」

馬文君說，外交一定要務實，不能自我限縮，民進黨一直都說對等尊嚴，但賴總統用這種偷渡方式出訪有尊嚴？對國家尊嚴也有很大傷害，大家當然都希望能走出去，但為什麼變成今天這地步？關鍵還是在兩岸關係，希望賴總統一切以國家利益為考量。

馬文君認為，不管賴總統想怎麼做大內宣、大外宣，只要兩岸關係沒有處理好就會受到影響，這需要靠智慧解決，還是希望賴總統一切以國家利益為考量，不要想做什麼就做什麼。

國民黨立委賴士葆表示，中國大陸打壓下能成功出訪實屬不易，但這種國際關係的擴展，建構在穩定兩岸關係上，現在兩岸關係緊張惡化，會使台灣的國際參與舉步維艱，維持良好兩岸關係是拓展國際空間的首要之務。

民進黨立委林俊憲指出，賴總統出訪低調隱密，是為避免中共打壓，當前中方採取外交封鎖戰略，連拜訪邦交國都不行，讓台灣不像個主權國家；如今總統成功突破中共外交封鎖，向世界證明中華民國台灣存在，以及台灣是主權獨立國家。

賴清德 民進黨 國民黨

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