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陸批賴清德「偷渡式外竄」 台外交部舉4美國總統也曾「密訪後宣布」

記者周佑政／台北即時報導
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賴清德總統出訪史瓦帝尼並參加兩國元首會談。（圖／總統府提供）
賴清德總統出訪史瓦帝尼並參加兩國元首會談。（圖／總統府提供）

中華民國賴清德總統成功「突破封鎖」出訪非洲友邦史瓦帝尼，遭中國大陸外交部諷刺「上演偷渡式外竄鬧劇」。對此台外交部次長吳志中反擊表示，在外交領域中，存在元首出訪的 「ATA 模式」 通常是指 「秘密抵達然後宣布（Arrival then Announce)」；吳志中還列舉包括川普拜登等四位美國總統都曾使用ATA行動到訪他國。

賴清德原訂4月22日出訪史瓦帝尼，出發前夕，總統府指中國施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加，撤銷賴清德專機的飛航許可，決定暫緩出訪。賴清德昨天現身史瓦帝尼，被解讀為突破封鎖。

賴清德說昨透過臉書表示，走向世界是台灣人不可剝奪的權利，台灣不尋求對抗，也絕不放棄走向世界。在賴清德抵達後，史瓦帝尼政府透過臉書表示，「中華民國台灣總統賴清德已經抵達史瓦帝尼，歡迎回家，賴清德閣下。」

大陸外交部發言人指出，「賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長台獨醜行清單。」

吳志中在臉書貼出大陸外交部說法相關報導並表示，在外交領域中，存在元首出訪的 「ATA 模式」通常是指 「秘密抵達然後宣布（Arrival then Announce)。」

吳志中舉例，2003年感恩節，小布希總統秘密飛往伊拉克巴格達、2006年及2008年，曾多次秘密訪問阿富汗與伊拉克。歐巴馬總統延續了這種模式，特別是在阿富汗撤軍進程中，2010年及2012年，歐巴馬秘密出發，橫跨大西洋飛往阿富汗。川普總統在其任內也執行過幾次典型的ATA 行動，2018年聖誕節秘密訪問伊拉克、2019年感恩節秘密訪問阿富汗。

吳志中也指出，拜登總統於2023年2月訪問烏克蘭基輔，被認為是現代ATA模式的巔峰之作。具備隱密性，拜登捨棄了笨重的「空軍一號（VC-25A）」，改搭較小的 C-32 (波音757)；陸空轉運，飛機降落在波蘭後，拜登改搭長達10小時的火車進入基輔。

拜登 川普 中華民國

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