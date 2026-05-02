與史瓦帝尼國王會談 賴清德：任何國家都沒權利阻擋台灣為世界貢獻

賴清德總統抵達史瓦帝尼後，接受參加軍禮歡迎儀式。(取材自賴清德臉書)

中華民國賴清德 總統出訪非洲友邦史瓦帝尼，他今天透過臉書表示，他和史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世進行雙邊會談時提到，中華民國台灣是主權國家，是世界的台灣，任何國家都沒有權利，也不該阻擋台灣為世界做出貢獻。

賴清德說，抵達史瓦帝尼後，我們立刻展開馬不停蹄的行程。除了接受參加軍禮歡迎儀式，也和恩史瓦帝三世雙邊會談。他衷心感謝恩史瓦帝三世盛情邀請，全力幫忙，讓我們能夠率團來到史瓦帝尼。雖然距離正式慶典晚了幾天，但訪團仍帶來台灣人民最誠摯的祝福。他祝福國王58歲生日快樂，登基40周年、以及兩國建交58周年。

賴清德指出，中華民國台灣是主權國家，是世界的台灣，任何國家都沒有權利，也不該阻擋台灣為世界做出貢獻。他再次感謝國王率領史瓦帝尼王國長期以來在國際上為台灣仗義執言，與台灣同行。

賴清德表示，他和史王共同簽署聯合公報，見證兩國簽署關務互助協定，簡化貿易流程，協助雙方企業拓展業務，為兩國經貿合作注入新的動能。

賴清德說，過去58年來，台灣與史瓦帝尼除了貿易，也在糧食安全、職業培訓、婦女賦權、公衛醫療等領域，持續深化合作。現在在史瓦帝尼可以吃到台灣技術團共同培育的芭樂、火龍果、草莓與吳郭魚；在台灣，民眾也能買到來自史瓦帝尼的辣椒醬、馬魯拉果油與精緻工藝品。

他表示，這些交流不只是合作成果，更是兩國人民生活相連的證明，台灣與史瓦帝尼是真正的一家人，未來會繼續相互扶持，讓兩國邦誼歷久彌新，共同為世界做出更多貢獻。接下來的行程，我們還會持續走訪兩國合作的成果，還請大家持續關注他的社群。